Reinieri Mayorquín entrenó por separado con el Motagua

El hombre de marca de los azules del Motagua fue el soldado caído en los entrenos del equipo. Reinieri Mayorquín trabajó por separado del grupo esta mañana.

MOTAGUA ANALIZA EL DÍA QUE SE ENFRENTARÁ ANTE MARATHÓN

Mientras el resto del plantel corría al contorno de la pista del estadio Olímpico de la Villa, el volante de contención caminaba con el kinesiólogo, Jorge Pachecho.

"Al final del partido terminé acalambrado y todavía tengo un poco de dolor, pero ya con un poco de terapia estoy seguro que va salir esta molestia", contó Mayorquín.

El propio jugador confesó el malestar que siente. "La molestia es en los gemelos de las dos pantorrillas y eso fue producto que la grama de la cancha estaba muy alta y el desgasta lo resentimos".

Ante su dolencia este día, el futbolista considera que no es de gravedad y que estará para el compromiso de este fin ante el Marathón. "No creo que me pierda el juego, ya que no es mucho la molestia, solo es una pequeña molestia y considero que con terapia se me quite"

Sobre la decisión de jugar o no este duelo por los compañeros en la Selección Nacional. "Nosotros nos vamos a preparar para jugar, ya ahí la decisión la tienen el cuerpo técnico y nosotros solo prepararnos y jugar", finalizó.