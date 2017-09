Darixo Vuelto: "Marathón tiene que darse cuenta de lo que hizo mal"

Darixon Vuelto fue, indirectamente, uno de los actores principales de la polémica de la semana pasada tras el derbi sampedrano, en el que tras el penal cometido sobre él se dieron el 1-0 de Real España y la expulsión del portero panameño José Calderón por conducta impropia contra el árbitro.

Vuelto, quien piensa que el actual momento del club "es algo satisfactorio para nosotros", indica que "esa es la meta de nosotros, estar en primer lugar y creo que estamos cumpliendo el objetivo".

En cuanto a su rol referencial en el ataque catedrático, Darixon menciona que "yo venía con confianza, esa era mi mentalidad, venir a ganarme un puesto, gracias a Dios me gané el puesto rápidamente y espero no aflojar", advierte.

Ya tocando el tema arbitral, el futbolista ceibeño le mandó un mensaje contundente a Marathón: "Veo que están haciendo mucha polémica por el penal, ustedes la pueden ver clara; dicen que Chama (Córdova) toca la pelota, pero en verdad soy yo y no le logró dar bien, me da el impacto y ahí fue el penal", comentó.

El exTenerife de España, que anotó su único gol en lo que va del torneo Apertura a los Lobos de la Upnfm, manifiesta que "para mí se ganó bien, fue un bonito partido, los dos intentamos dar espectáculo, el portero de ellos se equivocó en tirar la pelota al árbitro y por eso está el castigo".

Pero el habilidoso futbolista fue más allá y deja en claro que "ellos (Marathón) tienen que darse cuenta de las cosas que hicieron bien e hicieron mal, el árbitro es humano y también se puede equivocar".



Espera seguir la racha ante Juticalpa

Consultado sobre la contienda de la jornada 6 que enfrentarán con el Juticalpa FC en su condición de líderes, Darixon Vuelto reconoce lo "complicado" que será salir avantes.

"Un partido importantísimo, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera para ganarle al Juticalpa, un equipo muy complicado para estar en los primeros lugares", dejó de manifiesto con sumo respeto.

Concluyendo su participación, el mundialista Sub-20 con Honduras explicó que está a la espera de que lleguen los goles para potenciar su buen presente: "Esa es mi motivación, que lleguen los goles, se me dio en el primer partido, ahorita no se me han dado pero estamos trabajando para eso, para cada oportunidad que se presente tratar de concluirla".