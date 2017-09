Carlos Martínez: "Al final una concentración nos cuesta el partido"

Disconforme por el resultado, Carlos Martínez, técnico del Real Sociedad, lamentó que su equipo haya caído en los últimos minutos ante un rival que no lo considera que los haya superado en todo el encuentro.



"El primer tiempo dejamos de hacer lo que ya sabíamos que iba ser Olimpia y no supimos contrarrestarlo. Ellos fueron mejores en el primer tiempo y más que todo por el lado derecho, donde nos cayó el gol. Nosotros recompusimos metiendo a Melgares y en la segunda parte fuimos mejores, tuvimos oportunidades, pero no las aprovechamos y al final del partido una concentración nos cuesta el partido", aseguró.

A pesar de mostrar mucho malestar por el accionar del arbitraje, el técnico Carlos Martínez no cree que por ellos haya perdido el partido. "Yo no echo culpa que por el arbitraje perdimos, pero si se mira los 45 minutos, Olimpia mete el gol y se tiraban, tocaban y no había prisa, pero cuando ya se les empató sí había que aligerar y eso se los dije a los árbitros. No les fui a reclamar otra cosa".



Además aseguró que: "Esto no solo ha pasado en este partido, sino que en otros. Nosotros vamos dolidos, pero ahora lo que nos toca es levantarnos e ir a enfrentarnos al Marathón".



"Carlón" es claro que no siempre que se visite al Olimpia es que se lograrán un triunfo en el Nacional. "Hicimos un buen segundo tiempo y también es el Olimpia, que cuando ha visitado perdió con el Real España y Marathón y nosotros fue el primer partido que perdemos y no lo merecíamos. Tampoco es que aquí se va venir todos los días y se va ganar".



Sobre el cambio tan rápido en la primera parte. "Con Secundino Martínez hemos tenido un proceso desde las reservas y cuando estuvo con el Juticalpa y enfrentó al Olimpia, vi que nunca Carlos Will lo pudo superar, pero si no lo saco nos hubiera seguido pasando por ahí y por eso puse a Solorzano".



"Vamos a seguir trabajando, el torneo aquí no termina y tenemos que pensar para prepararnos de cara al juego del miércoles", finalizó.