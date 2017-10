Diego Vázquez: "para mí todo lo que sea de Honduras es positivo"

Motagua quiere una vez más plantarse muy firme en su casa y este domingo le toca recibir al Juticalpa, donde esperan asegurar la victoria que les permita estar en los primeros lugares.

"Esperamos aprovechar la condición de local que es tan importante en un campeonato que está parejo, estamos en los primeros lugares y la intensión es seguir ahí", comentó Diego Vázquez.

Las experiencias de los duelos ante el Juticalpa han sido de mucha garra y así los recuerda el estratega de los azules. "Fue un partido complejo allá en Juticalpa y sin duda es un equipo complicado que va proponer y es lo que hemos visto hasta ahora de ellos. Nosotros vamos ha realizar lo que hemos venido haciendo a lo largo del torneo, pero siempre hay un espacio para mejorar y ser el equipo con altura".

La plantilla azul se entrenó por segunda día consecutivo con todo y su arsenal ya que algunos jugadores tuvieron actividad en la fecha FIFA con la Selección Nacional de Honduras. Omar Elvir ya tuvo unos minutos contra Real Sociedad, Kevin López estuvo en China con la selección y ya está un poco mejor y Rougier ya está, solo fue el golpe que tuvo, pero ya entrenó normal".

Uno de los objetivos que se propone Diego Vázquez es mejorar el nivel de sus dirigidos. "Todavía falta, pero llegamos de la mejor manera y esta es la etapa donde hay que acelerar para llegar de la mejor manera y estar a la altura del torneo".

Diego Vázquez, además aprovechó asegurar que durante su estadía de muchos años en el país no lo califica de peligroso como si lo ve el exjugador brasileño del Olimpia, Cristiano Dos Santos.

"Yo tengo hijos hondureños, soy hondureño naturalizado y para mí todo lo que sea de Honduras es positivo, entonces no vi las declaraciones, ni la experiencia que él tuvo, pero yo creo que si uno se maneja en términos generales por lugares donde no hay problemas y no busca los que nos son los correctos todo el mundo es peligroso. Lo que pasa que las noticias generales son sensacionalistas y si sale que un lugar es peligroso, eso es lo que trasciende, pero no creo que sea de esa manera", finalizó.