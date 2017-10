Salomón Názar: "Nos habían vaticinado que éramos puro entusiasmo"

El técnico de Los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional, Salomón Názar, salió satisfecho de su equipo, tras la victoria 3-2 ante Real España y logró ganarle la serie al derrotarlos en ambos partidos, tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y hasta contó, que el rector del centro educativo estaba presente en el estadio Morazán para apoyarlos.



Valoraciones:

"Un partido difícil, exigente ante un gran equipo que está bien dirigido. Un estado de ánimo de mi equipo muy bueno, a pesar que fallamos bastantes goles en el partido"



¿De cliente el Real España?

"No, no creo que se trate de eso, nosotros estamos comprometidos con el grupo y sacar los puntos cualquiera que sea el equipo no hay algo específico, estamos obligados a entregarnos por completo"



Labor ganándole a los grandes y la idea táctica:

"Este es un mérito del grupo que sabe lo que quiere y está luchando por eso, no se ha consolidado totalmente pero vamos encontrando la idea".



El planteamiento del rival:

"No lo esperaba así, cuando vimos la alineación no sabíamos por ejemplo quien iba de lateral izquierdo, hicimos algunos ajustes y nos salieron bien las cosas".



Lo que más destaca de su equipo:

"Son buenas personas y buenos jugadores, saben lo que quieren y están convencidos de entrar a la liguilla, quieren ser tomados en cuenta por la Selección y un equipo mayor".



La pelea de la suma de puntos para meterse en la liguilla:

"Tratamos de ser aguerridos, el que no lucha no juega, así de sencillo. No tengo figuras, tengo que pelear en lo táctico y ojalá nos ajuste para clasificar a la liguilla".



Rendimiento:

"Nos habían vaticinado que éramos puro entusiasmo, me alegra porque eso sirve para animar al grupo. Yo confío que este grupo va a llegar así hasta el final y acumular el mayor número de puntos y clasificar"



Lecciones del partido:

"El primer tiempo jugamos bruscamente y pesó en el segundo tiempo. Este equipo está bien metido".



La afición que asistió a apoyarlos:

"Una motivación extra, hoy estaba también el rector de nuestra universidad apoyándonos, se los hicimos saber a ellos que ahí estaba".