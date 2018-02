Policía Nacional vigila el Motagua-Marathón con drones en el estadio Nacional

Debido a los últimos actos de vandalismo en los estadios donde se juega fútbol de Liga Nacional, la Policía hondureña ha decidido probar algunas nuevas estrategias que lo han puesto en práctica en el estadio Nacional este domingo en el juego Motagua ante Marathón.

Varios agentes de seguridad decidieron eleveraron un dron en la instalación para vigilar desde el aire cualquier disturbio que pueda presentarse e identificar a quienes lo provocan.

Esta es la primera vez que este método se pone en práctica en un partido de primera división, sin embargo sus resultados no se podrán concoer debido a que en el recinto no se encuentra la barra de Marathón y la afición verdolaga no se ha hecho presente en grandes cantidades.

¿Y EN EL MORAZÁN CUÁNDO?

Mientras se pone en uso esta tecnología en Tegucigalpa, el sábado se presentaron nuevos incidentes en el estadio Morazán casi al final del juego entre Real España y Olimpia.

Aficionados denunciaron a la Policía Nacional de agredirlos luego que algunas personas se hayan subido al alambrado del sector este y utilizaron agua a presión para bajarlos, algo que molestó a todos que comenzaron a tirar objetos y piedras al campo.

La Policía Honduras en el estadio Nacional ha probado drones para vigilar el espectáculo.