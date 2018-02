Carlos Restrepo sobre llave ante Red Bulls: “Favorito no hay”

Carlos Restrepo ya anunció que este sábado ante la UPN jugará un equipo alternativo y quienes salgan a la cancha del Emilio Williams están obligados a tener una buena participación pues el jugador que está en Olimpia siempre debe demostrar su calidad.

“Independientemente de haber tenido jugadores suspendidos o de hacer rotaciones preocupa que no hagamos las cosas bien porque el que está en Olimpia se tiene que ganar un puesto o debe demostrar que quiere estar en el equipo con una titularidad. Ahora vamos a hacer rotaciones y yo asumo toda la responsabilidad del comportamiento del equipo, si hay un jugador que no viene actuando y no le salen bien las cosas yo soy el responsable porque yo estoy pensando en el partido del sábado y el del día jueves, tenemos una nómina corta e irán otros jugadores y lo deben hacer bien”.

El técnico merengue no lo oculta, se ve de reojo la llave ante el Red Bulls la cual se abrirá el próximo jueves. Restrepo considera que en esta serie no hay favorito a pesar que Olimpia llegará con más ritmo de juego.

“Favorito no somos, los dos equipos están como en necesidades. Nosotros venímos manejando acá un torneo complicado de miércoles a domingo mientras ellos (Red Bulls) no han comenzado torneo y se han preparado en amistosos con una idea que ya trae el técnico, bajo esas premisas favorito no hay aunque por algunos factores externos podemos estar más cómodos para jugar ese primer duelo, en Estados Unidos se nos complicará un poquito”.

Acerca de las posibilidades de eliminar al club estadounidense, el DT merengue reconoce por dónde pasan las posibilidades de clasificar. “Lo de nosotros pasa más por lo individual y lo técnico, tenemos que imponer un fútbol al espacio y no un fútbol en el duelo ni a la disputa y eso lo buscaremos hacer en Costa Rica para cerrar la llave en Estados Unidos”.

Al igual que Motagua, en Olimpia hicieron la solicitud a la Liga Nacional de no jugar el partido del domingo 25 ante la Real Sociedad en Tocoa pues Restrepo quiere preparar bien a sus jugadores para la vuelta contra el equipo de la MLS, adelanta que no han tenido una respuesta.

“Nosotros hicimos la petición de no jugar el partido de liga tras el regreso de Costa Rica pero parece que no ha habido una buena recepción hacia la petición de Olimpia de querer mover el partido y que nos queden los duelos de Copa de jueves a jueves, vamos a ver si en las próximas horas hay noticias con eso”, cerró Restrepo.