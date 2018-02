Cristhian Cálix: "Me dijeron que les gustaba mi manera de jugar"

El volante Cristian Cálix habló por primera de su experiencia en Europa, donde permaneció por 28 días en una prueba con el Espanyol de Barcelona.

El olanchano, que llegó a los 13 años a las filas verdologas, contó detalles acerca de periplo por el viaje continente.

Aparte de entrenar con los periquitos, Cálix confirmó que estuvo trabajando por tres días con las juveniles del Barcelona. "Fue bonito la verdad", recuerda el joven de 18 años, uno de los grandes prospectos en el campo verdolaga.

Cristhian se regocija de la experiencia que tuvo en el extranjero y considera que las posibilidades de recalar en el fútbol europeo están intactas. "Las esperanzas son las últimas que se pierden", aseguró en su comparecencia ante los medios.

¿Dicen que el viaje te ha servido mucho? ¿Como asumes la responsabilidad que te han dado?

Yo estoy tranquilo. No lo tomo como mi responsabilidad porque jugamos once y creo que todos lo hacemos de la mejor manera. Y sí, creo que uno cuando va a otros lados aprende cosas nuevas.

Ha dicho Héctor Vargas que su llegada le ha dado vértigo al equipo.

A mí hace feliz escuchar eso y me motiva a a seguir trabajando fuerte.

¿Cómo fue esa experiencia en Europa?

Fue muy bonito. Algunos trabajos diferentes. Solamente iba de la casa al entreno.

¿Qué te dijeron en el Espanyol?

Estaban muy contentos. Me dijeron que les gustaba mi manera de jugar y forma de trabajar. Al final no se llegó a un acuerdo.

¿Qué recomendaciones te hicieron los técnicos?

Me dijeron que trabajara en la parte física, que necesito un poco de masa muscular. Vengo muy contento porque sé que di lo mejor de mí y nada más me toca trabajar.

¿Ya se cerró esa posibilidad o continúa abierta?

Las puertas están abiertas, ellos no me dijeron -no vuelvas- simplemente no se llegó a un acuerdo.

¿El problema fue en lo económico?

No sé, a mí no me dijeron. Solamente no se llego a nada.

¿No te frustró no conseguir esa posibilidad?

No, vengo tranquilo. Mentalizado que vendrán más oportunidades, tengo 18 años, aunque tampoco me puedo aferrar a eso de que estoy joven.

¿Hubo algunas otras ofertas?

No, no hubo más.

¿Entrenaste solo con las reservas?

Solo estuve con el segundo equipo, luego que realicé todos los entrenos con el equipo me pidieron que me quedara unos días más. Después, el representante con el estaba allá consiguió que practicara con el Barcelona en sus juveniles.

Cuánto tiempo estuviste con las juveniles del Barca?

Solo tres días, ya había caducado el tiempo para estar allá. Tocaba regresar. Fue muy bonito la verdad.

¿Viste entrenar al primer equipo?

No pude, no tuve la oportunidad de verlo. No es tan fácil estar ahí dentro con los mejores del mundo, pero hubiese sido lindo.

Estuviste con Antony Lozano.

Sí, una vez me encontré con el Choco, lastimosamente no pude compartir más con él. Es una buena persona. Tengo que agradecerle porque de una u otra manera me dio consejos.

¿ O sea que podría volver con mayores posibilidades?

Como ya dije, las esperanzas son las últimas que se pierden. Las puertas ahí están, ahora todo depende de mí. Voy a seguir haciendo las cosas de la mejor manera.

Al final,¿Cómo te mirás en este torneo?

Voy a dar lo mejor de mí. Quiero favorecer al equipo y aportar en lo que pueda.