Martín "Tato" García": "A mí me corre sangre por las venas, no agua”

Martín Tato García se auto exige y reitera que es el principal responsable de la crisis de resultados de Real España en el torneo Clausura, en el cual marcha fuera de los puestos de liguilla merced a un poco honroso séptimo lugar.

“Está duro, complicado, somos conscientes del momentos que estamos viviendo; analizamos la primera rueda, tenemos muy pocos puntos, hay que salir a sumar como sea para meternos a la liguilla”, reconoce el estratega de la Máquina con la preocupación que concierne ante la actual situación.

La pésima línea de resultados y el, a veces, mal funcionamiento, para el Tato es porque “muchas cosas han pasado, cosas malas, negativas, hemos hecho buenos partidos y no se han conseguido las victorias, yo considero que Real España debería tener más puntos”, expuso como punto añadido.

Sobre la manera en que deben asimilar la derrota 3-2 de la jornada 10 ante Vida, en un juego que asegura tuvo injerencia arbitral, el técnico, que habló de su segunda expulsión en Liga, apunta que “el otro día sinceramente estaba caliente, fueron situaciones puntuales que te terminan perjudicando, hay situaciones en las que uno dice es un ser humano, pero cuando ya son cosas reiterativas no; me tiro la planificación de la semana, te complica bastante”.

¿Perdió la paciencia con los tocapitos? “No sé si perdí la paciencia, me está costando el relacionamiento, vengo de otra cultura e idiosincrasia; lo que no puedo hacer es sentarme a dirigir como otros entrenadores, a mí me corre sangre por las venas no agua. El otro día devolví la pelota con el puño y por eso vino la expulsión, tendré que controlarme con un par de cosas”, lanzó.

Cuestionado en relación a la carga emotiva que debe manejar el futbolista aurinegro ante el presente que vive, García dijo que “la presión el jugador del España la tiene que tener siempre; tiene que estar preparado para jugar bajo esa situación, sabemos que estamos en una situación complicada y hay que tener el suficiente amor propio para revertir esto”, sentenció.

Lo dijo el Tato García Sobre el arbitraje: “Uno a veces dice cuál es el criterio de lo que miden para un lado y otro. Cuál es la vara que mide, no soy de hablar de los árbitros, pero hay situaciones que generan una incertidumbre”.

Darixon Vuelto: “Con la falta de gol que tenemos se nos va el goleador; los que están son los mejores, el que no esta, no está”.

Honduras Progreso: “Difícil, lo vi en el partido con Juticalpa, al Honduras lo hemos enfrentado y sabemos el potencial que tiene de mitad de cancha para arriba y también los problemas de media para abajo”.