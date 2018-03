Platense Jr. Moral y Realeza 1 y 2 los semifinalistas de la Copa Gatorade 5v5

Los equipos Platense Jr, Liceo Moral y Realeza 1 y 2 son los cuatro semifinalistas de la Copa Gatorade 5v5 en masculino.

Los cuatro partidos se llevaron a cabo ayer de preliminar al arranque de la competencia en femenino en donde hoy también se definen las semifinales.

En el primer juego de los hombres Realeza 2 venció 3-1 a Happy New Dawn y mañana se medirá a Platense Jr que ayer derrotó 2-1 a Kifaru.

Liceo Moral goleó 6-0 al Instituto Departamental Lima y se medirá en las semifinales a Realeza que se impuso 6-3 sobre Cidemuch. Hoy los varones tendrán libre y mañana definirán a los dos finalistas que el viernes jugarán la gran final en la cancha de la Escuela Internacional de San Pedro Sula.

Festín de goles. La competencia en las chicas arrancó ayer con resultados abultados. En el primer juego y con cinco anotaciones de Yosselin Fuentes, la Academia Bilingüe Shalom goleó 9-1 a Real Pradera y avanzó a los cuartos de final en donde hoy se enfrentará al instituto Lempiras.

Fuentes sueña con ser campeona para cumplir un sueño de conocer Barcelona en donde milita su jugador favorito: Messi. Este equipo tiene diez años de jugar junto, cuatro de ellas está en undécimo grado de esta institución del populoso barrio Medina. En otro resultado abultado, Nueva Generación se impuso 16-0 sobre CEM.

Sépalo

Los equipos campeones irán a Barcelona a jugar un torneo del cual el campeón verá el clásico español.

Los resultados de hoy

Masculino

Realeza II 3-1 Happy New d.

Platense Jr. 2-1 Kifaru

Liceo Moral 6-0 Lima

Realeza I 6-3 Cidemuch

Femenino

Milenium 0-0 Polivalente

Mhotivo 3-0 Social Sol

Gerreras 0-0 Lempiras

Shalom 9-1 Pradera

ABC 2-3 Embajadoras

Deras 2-3 Real Juventud

CEM 0-16 Nueva Generación

A. Deras 3-1 Unión y Esfuerzo

Así quedan los cruces:

Semis masculinas

Realeza 2 vs. Platense jr.

Moral vs. Realeza 1

Cuartos de final femenino

Polivalente vs. Mhotivo

Lempira vs. Shalom

Embajadoras vs. R- Juventud

N. Genaración vs. A. Deras