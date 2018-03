Las matemáticas mandan al Honduras Progreso al descenso

A falta de siete jornadas para que finalicen las dos vueltas del Torneo Clausura, el panorama no pinta nada bueno para el Honduras Progreso, que actualmente es el equipo que más huele a descenso.

DIEZ hizo un análisis de cómo cerrarían las vueltas basándose en los rivales que tienen pendientes los cuatro clubes que coquetean con ir a segunda y por la serie histórica contra ellos.

El conjunto progreseño no la tiene nada fácil, ya que si la tendencia se mantiene, sería el sentenciado y quedaría a cinco puntos del Platense al que lo puede salvar los cinco puntos que actualmente le saca de diferencia.

INVOLUCRADOS EN EL DESCENSO

HONDURAS PROGRESO

HP vs R.Sociedad (J12) Serie en El Progreso: 8 juegos: Honduras ganó 4 y empataron 4.

HP vs Motagua (J13) Serie en El Progreso: 12 juegos: Motagua ganó 6 Honduras ganó 2 y empataron 4.

Vida vs HDP (J14) Serie en La Ceiba: :12 juegos: Vida ganó 7, Honduras ganó 2 y empataron 3.

HP vs Olimpia (J15) Serie en El Progreso: 9 juegos: Honduras ganó 4 Olimpia ganó 4 y empataron 1.

Platense vs HP (J16) Serie en Puerto Cortés: 8 juegos: Platense ganó 4 Honduras ganó 1 y empataron 3.

HP vs Lobos (J17) Serie en El Progreso: 1 juego: Lo ganó Lobos.

Marathón vs HP (J18) Serie en el Yankel: 6 juegos: Honduras ganó 3 Marathón ganó 2 y empataron 1.

VIDA

Vida vs Lobos (J12) Serie en La Ceiba: 1 juego: 1 empate.

Olimpia vs Vida (J13) Serie en Tegucigalpa: 96 juegos: Olimpia ganó 63, Vida ganó 7 y empataron 26.

Vida vs HP (J14) Serie en La Ceiba: 12 juegos: Vida ganó 7, Honduras ganó 2 y empataron 3.

Juticalpa vs Vida (J15) Serie en Juticalpa: 5 juegos: Juticalpa ganó 1, Vida ganó 1 y empataron 3.

R.Sociedad vs Vida (J16) Serie en Tocoa: 11 juegos: Real Sociedad ganó 8, Vida ganó 1 y empataron 2.

Vida vs Marathón (J17) Serie en La Ceiba: 86 juegos: Vida ganó 31, Marathón ganó 30 y empataron 25.

Vida vs Motagua (J18) Serie en La Ceiba: 89 juegos: Motagua ganó 31, Vida ganó 24 y empataron 34.

PLATENSE

Juticalpa vs Platense (J12) Serie en Juticalpa: 5 juegos: Juticalpa ganó 4 y Platense ganó 1.

R. España vs Platense (J13) Serie en el Morazán: 103 juegos: Real España ganó 44 Platense ganó 19 y empataron 40.

Platense vs Lobos (J14) Serie en Puerto Cortés: 1 juego: Lo ganó Platense.

Motagua vs Platense (J15) Serie en Tegucigalpa: 92 juegos: Motagua ganó 50 Platense ganó 11 y empataron 31.

Platense vs HDP (J16) Serie en Puerto Cortés: 8 juegos: Platense ganó 4 Honduras ganó 1 y empataron 3.

Platense vs Olimpia (J17) Serie en Puerto Cortés: 65 juegos: Olimpia ganó 29 Platense ganó 14 y empataron 22.

R.Sociedad vs Platense (J18) Serie en Tocoa: 11 juegos: Real Sociedad ganó 5 Platense ganó 2 y empataron 4.

REAL SOCIEDAD

HDP vs R.Sociedad (J12) Serie en El Progreso: 8 juegos: Honduras ganó 4 y empataron 4.

Lobos vs R.Sociedad (J13) Serie en Tegucigalpa: 1 juego: Lo ganó Lobos.

R.Sociedad vs Juticalpa (J14) Serie en Tocoa: 5 juegos: Real Sociedad ganó 3 y Juticalpa ganó 2.

Marathón vs R.Sociedad (J15) Serie en el Yankel: 5 juegos: Marathón ganó 3 Real Sociedad ganó 1 y empataron 1.

R.Sociedad vs Vida (J16) Serie en Tocoa: 11 juegos: Real Sociedad ganó 8 Vida ganó 1 y empataron 2.

R. España vs R.Sociedad (J17) Serie en el Morazán: 16 juegos: Real España ganó 9, Real Sociedad ganó 1 y empataron 6.

R.Sociedad vs Platense (J18) Serie en Tocoa: 11 juegos: Real Sociedad ganó 5 Platense ganó 2 y empataron 4.

Si el descenso se definiera en base a estadísticas esto conseguirían estos 4 equipos:

VIDA

Vida empataría con Lobos: 1 punto.

Vida perdería con Olimpia: 0 puntos.

Vida vencería a HDP: 3 puntos.

Vida empataría con Juticalpa: 1 punto.

Vida perdería con Real Sociedad: 0 puntos.

Vida vencería a Marathón: 3 puntos.

Vida perdería con Motagua: 0 puntos.

En resumen Vida sumaría 8 puntos.

HONDURAS PROGRESO

Honduras le ganaría a Real Sociedad: 3 puntos.

Honduras perdería con Motagua: 0 puntos.

Honduras perdería con el Vida: 0 puntos.

Honduras empataría con Olimpia: 1 punto.

Honduras perdería con Platense: 0 puntos.

Honduras perdería con Lobos: 0 puntos.

Honduras le ganaría a Marathón: 3 puntos.

En resumen Honduras sumaría 7 puntos.

PLATENSE

Platense perdería con Juticalpa: 0 puntos.

Platense perdería con Real España: 0 puntos.

Platense le ganaría a Lobos: 3 puntos.

Platense perdería con Motagua: 0 puntos.

Platense le ganaría al Honduras: 3 puntos.

Platense perdería con Olimpia: 0 puntos.

Platense perdería con Real Sociedad: 0 puntos.

En resumen Platense sumaría 6 puntos.

REAL SOCIEDAD

Real Sociedad perdería con el Honduras: 0 puntos.

Real Sociedad perdería con Lobos: 0 puntos.

Real Sociedad le ganaría al Juticalpa: 3 puntos.

Real Sociedad perdería con Marathón: 0 puntos.

Real Sociedad le ganaría al Vida: 3 puntos.

Real Sociedad perdería con Real España: 0 puntos.

Real Sociedad le ganaría a Platense: 3 puntos.

En resumen Real Sociedad sumaría 9 puntos.

Esta sería la posición final de estos 4 equipos:

Vida 41 puntos

Real Sociedad 40 puntos

Platense 38 puntos

Honduras 33 puntos