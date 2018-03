Nazar a Castellón: "No es nadie para que autorice que nos quiten puntos"

El presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, no se anduvo por las ramas y llamó mentiroso al entrenador Héctor Castellón quien denunció que no le han pagado y ordenó al TNAF que actuén para que le quiten puntos a los progreseños tras no pagarle la deuda.

"Castellón no es nadie para que autorice que nos quiten los puntos, al menos que el sea parte de la gente del TNAF y por eso haya salido ese caso a favor de él", responde el presidente del Honduras, Elías Nazar.

El TNAF les extendió la resolución al Honduras Progreso el 26 de febrero y le dio 10 días hábiles para pagar lo adeudado al estratega que les dio el único título en primera. Nazar dice que el lunes se vence el plazo.

"A lo mejor al profesor se le ha ido el pájaro porque febrero solo tiene 28 días, entonces la resolución tiene validéz hasta el lunes. No es el TNAF ni Castellón los que deciden si le quitan los puntos al Honduras Progreso, es la Comisión de Apelaciones la que debe determinar. Nosotros estamos haciendo todo lo posible y el lunes haremos una conferencia de prensa junto a la Liga Nacional para aclarar un montón de irregularidades sobre este tema. Tenemos grabaciones y pruebas físicas donde la ley está a favor de nosotros y en contra de él", mencionó a DIEZ.

Y sigue diciendo: "Nosotros tenemos una grabación donde de viva voz del profesor Héctor Castellón hace mención que la deuda es de 180 mil lempiras y resulta que el TNAF falla a favor de él por 336 mil lempiras, entonces aquí hay muchas cosas raras que pasan en este tema, pero en la conferencia vamos a aclarar y vamos a hacer una demanda solicitando una intervención de la Fenafuth, si allí no nos escuchan acudiremos a la FIFA para que ellos investiguen estos dos casos".

Esta es la carta que le envió el TNAF al Honduras Progreso con el fallo a favor de Héctor Castellón.

Nazar se molestó porque Castellón viene a brindar estas declaraciones cuando el Honduras se juega la vida esta noche contra Real Sociedad. "No es Castellón el que autorice que nos quiten los puntos, él no trabaja para el TNAF, él trabaja para el Vida. Que se preocupe por su equipo porque tiene seis torneos de no meter un club a la liguilla y no por leyes de quién quita o le quitan puntos", se molestó.

Finalmente arremetió contra el estratega. "Yo nunca me había referido al profesor Castellón desde que tomó el equipo pero él anda hablando mucho y ya cuando habla demasiado, uno tiene su límite para la tolerancia. Castellón está mintiendo mucho, nosotros vamos a aclarar los temas ya que DIEZ tiene que aclarar como es la situación y no poner solo las mentiras que él les hace creer", sentenció el mandamás de los progreseños.