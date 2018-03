Carlo Costly tras ganarle al Motagua: "Esto es para aspirar a ser campeón"

Carlo Costly fue el delantero referente en la zona ofensiva del Olimpia en el clásico ante el Motagua y al final del partido no escondió la emotividad que representa la victoria de cara a lo que viene en el torneo.

Olimpia no perdonó y derrotó al Motagua en el Nacional



"Estoy contento, lo importante era ganar el partido y ahora hay que pensar en el siguiente rival. Sabemos que ganando este clásico vamos a levantar cabeza y nos vamos con la frente en alto con el esfuerzo que hicimos todos los jugadores", comentó.



El "Cocherito" también se refirió a lo positivo que fue la llegada de un nuevo técnico al banquillo merengue. "Hoy se nos dio, la actitud cambió, se habló con todos nosotros y hoy se logró ese objetivo".



Y agregó. "A veces la llegada de los técnicos te viene a dar otra mentalidad. Hoy se mostró las ganas de querer jugar al fútbol y esperemos que este Olimpia se levante".

Sobre la anotación que se dio en el partido, el jugador se acredita el mismo. "Creo que tenía bastante tiempo de no meter un gol y hoy gracias a Dios se me dio. Esto es importante para la confianza y la seguridad de uno mismo y más que fue en un clásico. Esto es para aspirar a ser campeón".



Pero en torno al desarrollo del partido fue claro que no fue fácil. "Estuvo apretadísimo, son de esos partidos que no te salen y la que te queda había que aprovecharla y por ahí se me dio la oportunidad. Yo jugué solo con tres defensores, pero igual, me quedó una y la pude meter", finalizó.