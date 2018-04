Diego Vázquez: "Nos negaron tiempo para la hidratación en el primer tiempo"

Diego Vázquez, técnico del Motagua lamentó la derrota que sufrió este sábado su equipo por 2-1 contra el Marathón en el Estadio Yankel Rosenthal y arremetió contra el arbitraje.



"El primer tiempo lo jugamos bien, pero en el segundo tuvimos una oportunidad clara y la desaprovechamos. Para mi no fue penal, el fútbol es un deporte de contacto. A (Alan) Banegas lo tuvo que expulsar en el primer tiempo, se cansó de hacer faltas. Eso condicionó el partido", expresó.



Sobre el desempeño del juez Héctor Rodríguez, Vásquez lo calificó como localista.



"Nos negaron tiempo para la hidratación en el primer tiempo. Pedro Rebollar dijo que ningún árbitro pitaría dos juegos seguidos a un equipo. No entiendo entonces por qué Héctor Rodríguez nos pitó dos juegos seguidos. Él es localista totalmente cuando le conviene porque allá en Tegucigalpa nos expulsó a (Harold) Fonseca y la vez pasada a Palacios. Si uno no habla de los árbitros, te perjudican y si hablas es lo mismo", dijo.



Ante el rendimiento de su equipo la tarde hoy contra los verdolagas, "La Barbie" aseguró que le dejó muchas conclusiones.



"Tenemos que seguir trabajando, perdimos tres partidos seguidos y es la primera vez que nos pasa esto. Todo lo que diga sonará a excusas, pero perdimos. Debemos levantar la cabeza", dijo.