Preocupación en Tocoa; Real Sociedad está al borde del abismo

Real Sociedad está viviendo una de sus peores campañas desde su llegada a Liga Nacional y eso podría significar su descenso.

El representativo aceitero se mantiene en el último lugar de la tabla acumulada con apenas 35 puntos de 102 posibles y eso lo tiene al borde de perder la categoría si no logra sumar en los dos últimos partidos que le restan al torneo, tomando en consideración que Honduras Progreso lo superó en la tabla tras vencer 1-0 a Platense el domingo anterior y ahora registra 36 unidades.

Los coloneños visitan este miércoles a Real España y cierran el domingo en casa ante Platense, mientras que los ribereños reciben a UPNFM y terminan de visita contra Marathón.

Bajo este panorama los de Tocoa están obligados a sumar para mantenerse en primera, tomando en cuenta que en su debut en 2012 terminaron en el fondo de la clasificación al acumular 17 puntos con el técnico Raúl Martínez Sambulá en el banquillo, pero en el Clausura la directiva hizo cambios y lograron revertir la situación.

En el Clausura 2013 acabó en segundo lugar con 30 puntos, superado por Olimpia que hizo 33, pero clasificaron a la final con el DT Jairo Ríos.

En el Apertura 2013 cerró en primer lugar de la tabla bajo las órdenes de Héctor Castellón, disputando la gran final, pero la perdió ante Real España que era dirigido por el tico Hernán Medford. En el Clausura de 2014 finalizó con 31 puntos, pero fue eliminado en semifinales por Marathón.

En el Apertura 2014 inició con pie izquierdo la temporada, no consiguió ningún triunfo en las primeras cinco jornadas y sometido en serios problemas con el descenso, el técnico Mauro Reyes no soportó la presión y renunció de su cargo, la cúpula nombró al colombiano Horacio Londoño, quien tuvo un gran relevo y consiguió el pase a la liguilla, tras finalizar en la quinta posición con 27 puntos y en el repechaje eliminó a Honduras Progreso y en semifinales a Real España para disputar la tercera gran final de su historia contra Motagua.

“Desde que ascendió a primera división nunca había estado tan comprometido como ahora, es difícil analizar por qué cayó en el último lugar, en lo particular llegué casi al final de la temporada y no puedo decir con certeza qué es lo que pasó, el equipo estaba armado cuando llegué a asumir el cargo, tampoco esto es excusa porque tenemos buen plantel, es difícil pero no imposible, ahora todo depende de los jugadores para salvar la categoría, ellos son los que juegan en la cancha”, enfatizó Fúnez.