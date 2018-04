Miguel Valerio: "Los jugadores de Marathón son salvajes, se dedican a pegar"

Miguel Valerio, volante del Vida no desea nunca más en la vida dirigirle la palabra a sus colegas de profesión Cristian Cálix y Joshua Vargas porque lo agredieron a patadas cuando cayó al suelo en la batalla campal que se originó en el partido que disputaron en La Ceiba ante Marathón.

"En un saque de banda hubo una discusión con (Cristian) Cálix, luego me pega en la cara y caigo al suelo, después me cayeron varios jugadores y el utilero para pegarme patadas. Estaba en el suelo, solo miré a Joshua Vargas, Cálix y el utilero que me agredieron", explicó Valerio.



Y agregó. "No justifico la actitud de estos jugadores pero creo que el árbitro tuvo la culpa al expulsar muchos compañeros del Vida, hubo más jugadores de Marathón que deberían salir expulsados".



"Entiendo que el fútbol es de hombres, es un deporte de contacto pero los jugadores de Marathón son salvajes, se dedican a pegar patadas. La actuación de Vargas y Cálix fue mala, en lo que me resta de vida no les volveré a hablar porque llegaron a pegarme patadas", enfatizó.

Valerio, quien salió expulsado del encuentro y se perderá el juego del domingo ante Motagua reiteró. "Son cobardes porque me agarraron en el suelo, estaba indefenso, me pegaron muchas patadas, nunca más los volveré a saludar, ni siquiera les daré la mano, no puedo considerar amigos ni colegas a tipos como esos".



El habilidoso mediocampista aclaró. "No soy un jugador violento, siempre voy fuerte al balón pero sin mala intención. Ellos me patearon y mi familia se preocupó mucho, se alarmaron por la golpeada que me estaban pegando".



"La Comisión debe actuar contra estos jugadores, deben aplicarles el máximo castigo por su agresión, no es posible que sólo los castiguen por dos partidos porque se comportaron como salvajes", concluyó.