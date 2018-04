El portero hondureño que sueña con jugar en el Barça y ser como Ter Stegen

Las Fuerzas Básicas Olimpistas (FBO) están siendo testigos de los primeros inicios en el fútbol de Carlos Adrián Girón, un adolescente que con 12 años está haciendo maravillas bajo los tres palos en el fútbol.

Sus pininos en este hermoso deporte comenzó cuando tenía cinco años en la "Anafut" (academia que dirige el exOlimpia Danilo Turcios), a partir de allí ha comenzado a cosechar frutos que ilusionan y que se resume en un futuro prometedor.



Su llegada al club merengue fue de ensueño, el pequeño titán buscó nuevas oportunidades y logró hacerse de un cupo. Tras ello, sus estadía se han contagiado de glorias y alegrías para el equipo tras conquistar el título de la liga federada en Tegucigalpa en noviembre 2017.



Después de ello dio el salto para competetir en la "Copa FESA 2017" (El Salvador), en donde también alcanzaron la cima.

Girón mientras posaba para el lente junto a algunos de sus títulos y reconocimiento.

Sus números hacen ruido por sí solo. A su corta edad cuenta con 14 trofeos y más de 20 medallas como portero menos goleado en diferentes torneos, que no son más que el reflejo de las horas semanales de trabajo y esfuerzo. Además de que también practica tiempo extra en la "Academia Panteras", especialistas en arqueros.



Hoy no solo hace ruido con el conjunto albo. Ya que también es el arquero titular de su escuela (Del Campo School).



Él ha dicho que su mayor sueño es llegar al Barcelona puesto que admira a Ter Stegen, además de que no le quita los ojos de encima a Kelyor Navas como centroamericano.



Datos:

-A los 9 años participó en su primer torneo internacional, la “Disney Cup 2015” en Orlando, Florida, donde fue sobresaliendo jugando contra equipos de Colombia, Brasil y Estados

-En marzo del 2018 obtuvo junto a sus compañeros de FBO U-14 el título de campeones del Torneo Federado Navideño, ganando también el trofeo a la portería menos goleada.

-Su primer torneo centroamericano fue en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de CODICADER 2016.