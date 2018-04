Rony Martínez: "Tenía la esperanza que el Real Sociedad se iba salvar"

Rony Martínez se ha encontrado con la puntería que lo caracteriza en la Liga Nacional y ya son tres partidos seguidos que marca con el Olimpia, lo que lo pone muy contento al delantero.

"Gracias a Dios sigo con esa racha goleadora, hoy se me dio nuevamente y hay que seguir así. La verdad que me sentí con la confianza de pegarle y me salió un bonito gol. Yo levanté la cabeza, vi la posición del portero y no dudé en pegarle", indicó.

Sobre el gran gol que le marcó a la UPNFM. "De esa distancia es el primer gol que anoto, pero Dios primero que pueda seguir con esas mismas ganas y que se pueda seguir anotando en esta recta final".

Rony cree que la mala racha se ha ido. "Hay malas rachas y quizás estaba pasando una, pero no me desesperé, seguí trabajando y ahora gracias a Dios están saliendo los goles".

El delantero asegura que ve competitivo al equipo merengue. "Lo veo más fuerte, competitivo, creo que vamos a buscar el objetivo que es el título. Nos estamos entendiendo muy bien todos en la cancha"

Sobre el próximo rival. "Ahora se viene Platense, hay que prepararnos estos día he ir a pegar primero. Nosotros a donde nos toque ir a jugar hay que intentar ganar".

Rony Martínez tampoco pudo ocultar el dolor que le causa el descenso del Real Sociedad. "Muy triste, es complicado, se fueron. Yo tenía la esperanza que el Real Sociedad se iba salvar, pero lastimosamente no pudo quedarse. Esto es fútbol y hay que levantarse y ahora que se preparen para que vuelvan a primera".

"Había un bonito grupo que todos jalaban para el mismo lado, ni yo me explico que fue lo que pasó, es extraño ver el equipo en segunda, es doloroso porque jugué mucho ahí", finalizó.