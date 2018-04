David Fúnez sobre el descenso: "A veces quiero que la tierra me trague"

El técnico de Real Sociedad, David Funez, dijo que siente nostalgia e impotencia porque el equipo descendió a Segunda División el domingo anterior al perder 1-0 ante Platense en el estadio Francisco Martínez Durón.

Bromas, sonrisas y optimismo en entreno del Honduras Progreso

El estratega considera que la falta de victoria en casa y la salida del delantero Diego Reyes fueron los detonantes para perder la franquicia, porque dejaron de sumar muchos puntos que al final les pasó factura.

¿Qué siente en este momento, tras el descenso?

Mucha pena, mucha tristeza e insatisfacción extrema porque el descenso no se lo deseo a nadie, es muy doloroso y crítico. Real Sociedad es una institución grande que representa al departamento de Colón, todo el pueblo está dolido.

¿Qué le dice al pueblo coloneño?

Que nos disculpen, que entendemos su dolor porque nosotros también lo estamos sintiendo, ellos creían en el plantel, en el proyecto de mantener la categoría, el domingo llenaron el estadio pero no ajustó para complacerlos.

¿Qué fue lo que realmente pasó?

No sé. Creo que con la salida de Diego Reyes perdimos los goles, los atacantes que lo reemplazaron no estuvieron a la altura, tampoco quiero responsabilizarlos a ellos pero ninguno fue el que necesitábamos.

¿Con la salida de Diego Reyes a Olimpia su equipo perdió fuerza ofensiva?

Sí, por la calidad que tiene, no se trajo delanteros de su nivel, los que habían fallaban muchas ocasiones. No tuvieron la tranquilidad de definir al momento preciso, Diego Reyes tiene esa virtud de resolver los partidos en momentos críticos.

¿Hay responsables del descenso?

Responsables somos todos, junta directiva, cuerpo técnico y jugadores. Con este descenso no se termina el mundo, el fútbol continúa y la vida también, lo que pasó es historia, el presente es que estamos en Segunda División.

¿En qué le ayudó Mauro Reyes como asesor técnico?

Después del partido contra Honduras Progreso la directiva lo trajo para que nos ayudara pero al final eso no pesó porque siempre descendimos. La idea era trabajar en conjunto para salvar la categoría pero no nos ajustó.

¿Pierde Colón con el descenso de Real Sociedad?

Por supuesto, aquí hay una cantera y riqueza enorme de futbolistas, creo que el fútbol nacional pierde con este descenso, por la calidad de jugadores que hay en el Departamento, ojalá vuelva algún día a Primera División.

¿Pudo dormir anoche, tras el descenso?

Tengo más de un mes sin dormir, desde el partido que jugamos contra Vida no duermo por la situación del equipo, los momentos críticos que vivía el equipo me hizo padecer de insomnio,. ahora que lamentablemente descendimos intentaré dormir un poco.

¿Cuándo se sienta a reflexionar que pasa por su mente?

Muchas cosas, siento pena, impotencia y nostalgia, a veces quiero que la tierra me trague, pero después reflexiono y entiendo que el fútbol es así, que de diez equipos uno tenía que descender lamentablemente le pasó a Real Sociedad porque no pudimos ganar los partidos de local y los puntos fueron insuficientes.

¿Lo han insultado en Tocoa por el descenso?

La verdad que no, la gente sabe que traté de hacer lo mejor pero las cosas no se dan, los resultados no salieron, los jugadores hicieron su esfuerzo.