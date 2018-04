Martín “Tato” García no piensa en el reglamento: “Vamos a ir a ganar”

Martín “Tato” García respeta mucho al Honduras Progreso, rival con el cual comenzará a disputarse el pase a las semifinales a partir de este miércoles en la Perla del Ulúa.

“Sabemos que va a ser un partido muy duro, con un rival digno que siempre nos ha costado mucho, trataremos de hacer un buen partido en eEl Progreso”, comienza diciendo el entrenador del Real España en la rueda prensa previo al choque liguero.

Dice confiar mucho en sus elementos de menor edad, aunque es consciente que la experiencia es importante en esta etapa del campeonato: “Hemos jugando instancias decisivas con jugadores muy jóvenes en el campo, hay instancias en que se necesitan hombres, pero tenemos mucha confianza en ellos”, analizó.

¿Se valdrá del reglamento para avanzar” “No pienso en esa ventaja, si bien lo es nosotros vamos a ir a ganar a El Progreso, desde el primer minuto vamos a ir a buscar el partido con nuestras armas, haremos un partido inteligente”, eso sí, recalcó García.

El hecho de que los ribereños se hayan salvado del descenso no hace que el DT crea que haya relajamiento: “No creo que se relaje el Honduras Progreso, hizo una campañón, salió de una zona complicada y se metió en algo lindo, lo que todos queremos jugar, llegan con mucha confianza; pero relajamiento no, van a enfrentar al campeón y van a tratar de hacer su partido con su gente”.

Ve conveniente el estilo del Honduras Progreso

El “Tato” García siente mucho agrado por la propuesta ofensiva del Honduras, tanto así que describe ampliamente sus virtudes y en cuanto Lea puede beneficiar eso a ellos por cuestiones de estilo.

“Es un equipo que no se echa atrás, defiende cuando tiene que hacerlo, es atrevido, bien dirigido, sale a proponer, tiene buenos jugadores y estamos conscientes que va a ser un rival difícil”, comenta con mucho conocimiento del rival de turno.

Dice no estar pensando en la vuelta, y mucho menos en semifinales: “Lo tomo como un ida y vuelta complicado, debemos jugar un partido inteligente, tenemos que ganar el partido porque vamos a tener un partido tan complicado como el de El Progreso, pero no pienso en el sábado, solo en el miércoles. Mi rival ahora es el Honduras Progreso y no se me pasa por la cabeza” Marathón.

El favorito del “Tato” claro que esla Máquina y no lo esconde, puesto que “somos un equipo grande, estamos obligados a pasar, que ellos deben querer pasar, y vuelvo a repetir, hicieron un torneo bárbaro, claro, pero los que estamos obligados somos nosotros porque somos Real España”, concluyó.