¡7 anillos de seguridad! Las prohibiciones para la vuelta entre Motagua-Olimpia

La Policía de tránsito confirmó que 8 calles aledañas al estadio Nacional serán cerradas. No se permitirá el ingreso de vehículos no autorizados por los organizadores. Desde las 9 de la mañana estarán cerradas las calles cerca del escenario deportivo.



El Sub Comisionado de Policía, César González, dijo que "no queremos ningún tipo de tragedia y por eso es que haremos nuestro mayor esfuerzo para que el operativo salga bien".



Se permitirá el ingreso de las dos barras que estarán ubicadas en sus cubículos de sol norte y sol sur. En cada uno de los sectores habrá un cordón policial. La Policía permitirá el ingreso de las mantas y bombos de cada una de las hinchadas luego de pasar por una estricta revisión.



Héctor Lin Zelaya el secretario de Motagua felicitó a los encargados de la seguridad. "Felicito a la Policía por el estupendo trabajo que hicieron en el partido pasado. Hace mucho que no se veía un dispositivo tan efectivo. Esperamos que los aficionados lleguen temprano y que vayan con el ánimo de disfrutar el partido. En el fútbol hay tres resultados y nosotros vamos a aceptar el que sea".



Al igual que en el operativo pasado, el estadio Nacional será revisado el sábado por la tarde para decomisar pólvora.



Prohibiciones



Mujeres embarazadas no podrán entrar



Bebidas en botellas de vidrio



Frutas que puedan usarse como proyectiles



Niños menores de 5 años en las barras



Personas en estado de ebriedad



Aficionados con fajas gruesas



Personas con doble camisa



Coordinaciones



2 motorizadas para cada equipo que velarán por su traslado del hotel al estadio.



1 patrulla para cada barra que escoltará a los barristas en su caminata al coloso y de regreso a su punto de encuentro.



Motagua mandó a imprimir 22 mil entradas