Jairo Puerto: " Vengo a pelear por un puesto en Real España"

El nuevo refuerzo de Real España Jairo Puerto dio sus primera palabras como refuerzo del equipo catedrático con quienes firmo contrato por cuatro años.

Jairo viene de jugar con el Puerto Rico FC, afiliado a la North American Soccer League, donde se le termino el contrato y anotó 3 goles con el equipo puertorriqueño.

Leer más:El nuevo Récord que podría conseguir Roger Rojas en Costa Rica

Puerto surge de las inferiores del equipo sampedrano y ahora regresa a la máquina tras haber jugado desde 2009-2012, luego pasó por el Olimpia, Marathón y el Honduras Progreso.

¿Cómo se da su llegada a Real España?

Con mucha responsabilidad y por supuesto con alegría.

¿Cómo toma este reto de regresar al Real España?

Con todas las ganas del mundo de poder hacer un buen trabajo y comenzar todo de buena forma.

¿Qué significa para usted volver al equipo donde creció como futbolista?

Una emoción inmensa , es algo indescriptible para mí y mi familia.

¿Tuvo ofertas de de otros equipos en Honduras antes de llegar a Real España?

Si hubo alguna por ahí.

¿Con qué expectativas llega al equipo?

Con las más grandes , pelear por un puesto en el 11 inicial y salir otra ves campeón con este gran equipo.

¿Ya habló con el profe Martin García ?

Sí, claro antes de firmar el contrato platicamos un rato, fue una buena charla y pues eso influye siempre para tomar una decisión.

¿Con su llegada a Real España podría abrirle una posibilidad en la selección Nacional ?

La oportunidad creo que siempre está , la clave es estar jugando y en un buen nivel.. Por su puesto voy a trabajar para ello , mi mayor deseo siempre es estar en la selección.

¿Qué tal su paso por el Puerto Rico FC?

Me fue muy bien la verdad me trataron de una gran manera y pues no podría decir nada negativo de la experiencia.

¿En el Puerto Rico rescindió o se le venció el contrato?

Se me termino contrato , pero iba a seguir en el club ya habían pláticas para continuar pero con los problemas que hubo entre la federación de Estados Unidos y la liga tuvieron que cancelar esta temporada hasta que se resuelva.

¿Hubo opción de continuar juagando en el extranjero?

Si hubo acercamientos para irme a otro club, pero al arranque de la temporada no estaba listo por una lesión que tuve a fin de la temporada pasada.