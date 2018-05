Jorge Salomón sobre el video de Marathón: "Son técnicas disuasorias"

Durante la semana se observó en redes sociales un famoso video compartido por la cuenta oficial de Marathón donde hablan de José Ernesto Mejía y Jorge Salomón.

En el mismo se detalla que ambos pueden estar predispuestos para ayudar a Motagua en la gran final, es por ello que Salomón salió al paso y lamentó que el club verdolaga se haya prestado para este tipo de cosas.

“Esto es fútbol y todos sabemos que estamos haciendo las cosas bien y con transparencia, no tengo ningún problemas y son tácticas disuasorias y no hay que caer en eso, lo importante es que se juegue buen fútbol y que tengamos alegría tengamos alegría en las graderías”, comenzó diciendo.

Así mismo el máximo jerarca de la federación aseguró que este tipo de cosas no abona en nada al balompié nacional y que el mismo fue imprudente.

“No se deberían de utilizar porque retrocede el fútbol y tenemos que cuidar el fútbol, los dirigentes también tenemos responsabilidad sobre eso y es imprudente, el arbitraje ha progresado mucho aunque sabemos que no es perfecto”.

Salomón cerró diciendo que él no le toma importancia al video pues saben que se ha tratado de mejorar el arbitraje y que al final, el campeonato se debe ganar en la cancha y no en redes sociales.

“Son tácticas que no deberían de usarse, yo no le doy ninguna importancia porque nada de lo que dice es verdad, al final de cuenta los partidos se juegan en la cancha jugando fútbol, nuestros árbitros son internacionales y han pitado en estadios repletos entonces no creo que se les meta presión. Lo que puedo decir que es se ha trabajado en el arbitraje para mejorarlo, le garantizo que esta final será una gran fiesta”.