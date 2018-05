La petición de Héctor Vargas al árbitro Óscar Moncada previo a la Gran Final

Luego de conocerse que Óscar Moncada será el árbitro del partido de vuelta de la gran final de fútbol hondureño, entre Marathón y Motagua este sábado en el Yankel Rosenthal a las 2:00 de la tarde, el técnico de los verdes Héctor Vargas hace una petición al silbante.

"Que hagan un buen trabajo, que no vengan predispuestos", pide y agrega que "lo único que digo que de los únicos siete puntos que perdimos aquí, cinco fueron con Moncada, que no venga con predisposición. Se pueden equivocar, como pasó con Melvin contra Real España y el otro día seis amonestaciones contra nosotros y yo no dejo de pensar que es el mejor árbitro de este fútbol, simplemente se equivoca como todos, pero me da la impresión que no lo hacen con predisposición a tratar de burlarse de la gente", agregó el Vargas.

El argentino fue consultado por el acto curioso que realizó en el partido de ida en el empate 1-1 ante los azules en el estadio Nacional, cuando abrazo al cuarto árbitro Erick Andino y aduce que un gol es una alegría.

'Yo siempre digo que en el futbol hay que abrazar a todos, no comparto eso de que el futbolista porque estuvo en un club no celebra cuando le anota al ex, un gol es una alegría. Los árbitros se enojan si los critico, ahora los abrazo y también se enojan, no sé cómo reaccionar ahora (risas) ", concluyo.