Jerry Palacios y su emotivo mensaje a los jugadores de Marathón

Nosotros dejamos un legado en Marathón . Fueron oh fuimos muchos los jugadores que hicimos más grande la Historia del Equipo. Ahora les toca a ustedes muchachos hacer su propia historia y hacer más grande al equipo ya han pasado 9 años que no se consigue un campeonato , Pero estoy seguro que el día de hoy la Copa se queda en la Cueva . Disfruten esa final muchachos como si fuera el último partido de sus vidas y verán cómo pasan a la historia y los van a recordar por siempre . Eso no tienen precio @emilmartinez07 @michel.brown23 @norales05 @vberrios11 estos personajes se los pueden decir #estamosconustedescampeones

A post shared by Jerry Palacios (@jerry_palacios10) on May 19, 2018 at 8:00am PDT