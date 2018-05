Donaldo González: "Espero que Yustin Arboleda anote el gol del campeonato"

El exguardameta del Olimpia, Platense y Marathón Donaldo González fue el encargado de traer al colombiano Yustin Arboleda al club verdolaga. Desde Panamá el canalero nos cuenta todo lo que hizo para colocar al cafetero en los esmeraldas, además habla de cómo mira la gran final de mañana ante los azules.

El “Pana” pasa muy pendiente de lo que sucede en el país y sobre todo tiene una buena comunicación con Yustin Arboleda y explica los consejos que le ha dado previo a la gran final contra el Águila.

¿Cómo se dio la oportunidad de recomendar a Yustin Arboleda al Marathón?

Recuerdo que Rolin Peña me solicitó un delantero y me acordé de Yustin Arboleda, porque sabía que podía jugar en Honduras por sus características de juego, su fortaleza física; en el momento de conocer a Arboleda yo estaba trabajando y recuerdo que le pregunté al técnico Jorge Dely Valdés sobre qué le parecía y me dijo que sí podría destacar en Honduras.

¿Qué tan difícil fue convencerlo?

Después lo localizamos y Yustin se encontraba en Venezuela con su esposa, no tenía club, en ese momento él tenía una oferta del Tauro de Panamá, pero tenía una suspensión como de nueve fechas seguidas y se perdía una vuelta del campeonato, le presenté la propuesta de ir al Marathón de Honduras y él me preguntó cómo era el fútbol de Honduras, le expliqué lo que viví mientras estuve allá fue cuando le pareció la idea y le hice el contacto con Rolin Peña.

¿Cómo miras lo que actualmente vive Arboleda?

Ahora las cosas le han estado saliendo muy bien, está haciendo goles y que el Marathón ha hecho un gran torneo, está cerca de ganar el título este fin de semana en casa y espero que todo le salga bien para que pueda levantar el título..

¿En dónde fue que logró ver jugar a Yustin Arboleda?

A Yustin lo vi jugar acá en Panamá en el Chorrillo, tenía muchas cosas interesantes, hacía bastantes diagonales, era fuerte en el juego aéreo, siempre estaba dentro del área, bien posicionado, por esas condiciones me pareció que podía rendir bien en Honduras.

Arboleda le ha dado mucho gol al Marathón, ¿se esperaba eso?

Es muy importante lo que él le está aportando al club, con el técnico Manuel Keosseián no tenía muchas oportunidades, ingresaba siempre de cambio y con Héctor Vargas le ha dado la continuidad, eso le ayuda mucho porque adquiere ritmo y lo importante es que está haciendo goles y para eso lo contrataron.

¿Qué ha hablado con él en estos días previo a la final?

He podido conversar con él (Yustin Arboleda) y me ha comentado que están en la final y que tiene muchas posibilidades de ganarla el sábado, está muy tranquilo, contento, lo han tratado muy bien allá, me imagino que la afición lo debe amar por lo que está haciendo, está feliz de estar allá porque las cosas le están saliendo y de repente se le pueda dar otra oportunidad de salir a otro lado y espero la sepa aprovechar.

¿Cómo miras la final?

Motagua ha hecho una gran campaña, Diego jugará su séptima final, eso quiere decir que es muy importante el trabajo que ha hecho con ese grupo, Motagua es un equipo entregado, siempre se ha caracterizado por ser agresivo, pero el resultado que le sacó Marathón en Tegucigalpa es muy bueno, ahora en el Yankel son muy fuertes, donde la gente lo apoya al máximo y por eso miro a Marathón con muchas opciones de levantar la Copa en el Yankel.

¿Qué consejos le has dado a Yustin previo a la final?

Que se entregue al máximo en esta final, que lo dé todo por su club, tiene la oportunidad de levantar la Copa, que es lo más lindo que le puede pasar a un jugador y más cuando uno es extranjero, llegar a aportar a un club tan importante como el Marathón, le deseo la mejor de las suertes porque lo conocí, es un buen muchacho, espero tenga la oportunidad de anotar el gol del campeonato.