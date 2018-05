Vendedores duplicaron los precios en el Yankel; un plato de comida cuesta 200 lempiras

Venir al estadio Yankel Rosenthal sí se ha convertido en un lujo. Los vendedores ambulantes y los puestos de ventas han duplicado los precios que generalmente ofrecen en sus productos en los estadios.



Es increíble pero un plato de comida principalmente la carne asada cuesta 200 lempiras y si le incluye chorizo 250. Antes generalmente valía 100 lempiras. Una botella de agua de un litro 45 lempiras, antes costaba 25 lempiras.



"Hay que hacer negocio porque nosotros también pagamos al equipo para poner nuestro puesto de venta", cuenta Enrique mientras sopla uno de los anafres con suculentos trozos de carne listos para ser vendidos.



El sofocante calor que impera en el Yankel Rosenthal hace que los aficionados no se miden. " Nos toca pagar pero no importa con tal que miremos al Monstruo campeón", afirma Luis Fernando arropado con la camisa de Marathón y dos escudos pintados en su cara.



Los revendedores de pizza a estan vendiendo en 50 lempiras el pedazo. Las ventas se están disparando y a medida que se acerca el partido los precios suben. Las cervezas están a 50 lempiras y la locura de los fanáticos del Monstruo por esperar la hora del partido los llena de ansiedad y no paran de consumir.