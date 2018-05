Marlon Ramírez "No creo jugar en Segunda División"

El delantero Marlon "Machuca" Ramírez, quien tuvo una regular actuación con el Emppi de la primera divisón del fútbol egipcio,retornó al país la semana anterior, pero no esta dispuesto a jugar en segunda división con el Victoria dueño de su cartilla.

"No creo que juegue en segunda división con el Victoria, creo que me van a ceder si algún equipo de primera división del país o el extranjero les hacen una propuesta concreta y no es por menospreciar la Liga de Ascenso, pero quiero seguir aprendiendo en mi carrera", Explicó el exintegrante del Vida, Motagua y Juticalpa.

Ramírez antes de viajar a Egipto estaba jugando para el Juticalpa FC, y se fue en condicón de presntamo hasta el finla de la temporada con opción de compra.