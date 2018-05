Kevin Álvarez a Elmer Güity: "No te relajés, siempre da el extra"

Luego del anuncio que hizo Olimpia de la continuidad de Nahún Espinoza en el banquillo merengue, el técnico dio a conocer el regreso del lateral izquierdo Elmer Güity, quien estuvo a préstamo en el Juticalpa en le era de Carlos Restrepo. Su compañero de club Kevin Álvarez fue el encargado de darle la bienvenida por medio de la red social Instagram.

"Nunca tuviste que haber salido de Olimpia, regresá, jugá y apuntale a salir, no te relajés con ser bueno, tratá siempre de dar el extra para ser mejor, no des ventaja, siempre rompela que de nada sirve el talento si no la acompañás de ganas, Olimpia es el mejor y por mucho que Juticalpa te recibió, ya olvidate de regresar y aportanos lo que nos podes dar, que es bastante, queremos la 31", escribió Álvarez.

Güity no esperaró mucho y de pronto le dio respuesta al emotivo mensaje de su compañero. " Niche, muchas gracias por tu mensaje, tu consejo tío, de verdad voy con todo hermano", respondió Elmer.

El joven defensor, jugó un año cedido a préstamo en el equipo "Canechero" desde la llegada de Carlos Restrepo a los blancos, en el Torneo Apertura 2017 y parte del Clausura.