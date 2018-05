Wilmer Fuentes: "El profesor Héctor Vargas no autorizó mi renovación"

Wilmer Fuentes estuvo en el Marathón desde los 17 años de edad, y este martes la junta directiva decidió no renovar al futbolista por disposición del técnico Héctor Vargas.

BOMBAS: ¿Rubilio de blanco? Olimpia va por Bengtson y dos bajas más en Marathón

Un Fuentes muy sincero platicó con DIEZ sobre su actual realidad, asegura que derramó lágrimas cuando escribió en sus redes sociales que ya no seguiría más en el equipo sampedrano. "Tal vez el profe tuvo algún resentimiento conmigo", dijo.

Sin embargo, confirmó que tanto el Real España como el Honduras Progreso, están interesados en sus servicios.

"La verdad que ahorita estamos analizando que viene para mí, como profesional que soy tengo que analizar para dónde voy. Sí tengo propuestas y hemos platicado, pero no hay nada concreto todavía, espero en el transcurso de la semana poder saber que nos espera. He tenido pláticas con el Real España y también con el presidente del Honduras Progreso, don Elías Nazar, pero nada concreto, estamos esperando y hablando con la familia a ver que decisión tomamos".

Lloró al enterarse de su salida de los verdes

La noticia de que ya no seguiría en Marathón, le cayó como balde agua fría, y asegura que la noticia le impactó tanto, que no pudo evitar llorar.

"La verdad me afectó mucho y creo que está reflejado en lo que yo siento porque yo llegué muy joven a Marathón, todo lo que viví, uno lamenta pero así es el fútbol, somos profesionales y hay que aceptar esto, nada acaba y hay una carrera por delante.

El mensaje de despedida que colgó en sus redes lo escribió con lágrimas en sus ojos.

"Claro que lloré, hasta para cuando lo iba a publicar salieron lágrimas, muchas lágrimas por lo que iba a postear, fue un momento bien duro, bien difícil, al final pues el respaldo de mi familia fue importante", expresó.

"Marathón ha sido el único equipo que yo he vestido la camiseta, y estoy agradecido por todo a la institución, mi sueño era retirarme en el equipo, pero el fútbol es incierto, hoy estamos y mañana podemos volver, la mentalidad mía es pues que salí y no creo volver la verdad".

Héctor Vargas no autorizó su renovación

En sus redes sociales Fuentes manifestó que él salía de las institución por "cosas ajenas".

"Cuando me refiero a situaciones ajenas a mi persona, pues yo platiqué con Rolin Peña y me explicó que habían hablado con el profesor Vargas y él no autorizó mi renovación", mencionó.

¿Tuvo algún enfrentamiento o resentimiento con el profesor Héctor Vargas? le consultamos, a lo que dijo: "La verdad no sé, tal vez él profe tuvo algún resentimiento conmigo, he escuchado algunos comentarios ahora que ya salí del equipo que han llegado a mis oídos pero nada que ver, yo nunca he sido un jugador problemático, ustedes creo que me ha conocido, soy muy alejado de las cámaras, las entrevistas, soy apartado. Nunca me peleé con un técnico, pasaron muchos y jamás tuve algún problema con alguno, aprendí mucho y pues como profesional hay que salir adelante".

"Hay que ser realista, esto fue mera decisión técnica, imagino que no iba a tener minutos con él, no iba a jugar, solo ellos sabrán, pues eso fue lo que me comentaron a mí".

También le manda un mensaje a la afición verdolaga que siempre lo apoyó.

"Con la afición estoy muy agradecido por todo el apoyo que me ha dado, sufrimos mucho y también nos alegramos, somos Marathones sufridos como dicen por ahí, pero gracias a Dios pasé muy buenos momentos con todo, la institución me dio mucho", concluyó.