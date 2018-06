Héctor Vargas: " A Diego no le ha de gustar perder los campeonatos conmigo"

El entrenador argentino de Marathón, Héctor Vargas, sigue hablando de la copa conquistada el pasado mes de mayo, esta vez se refirió al detalle que Diego Vázquez no fue por su medalla de subcampeón al estrado del Yankel Rosenthal en la gran final entre verdolagas y azules.

"No le ha de gustar perder los campeonatos conmigo, realmente ninguno de los dos títulos que le he ganado fue a recibir la medalla, en la final que le gané con Olimpia en la ida le ganamos 2-0 en la vuelta empatamos 0-0 y nadie de Motagua fue a recibir su medalla. Uno tiene que ser buen perdedor, yo en Victoria perdí la final con Olimpia, fui a consolar algunos jugadores al camerino pero luego volví pero ya se las habían llevado", comentó Vargas al programa al grano de Go TV.

¿En Motagua son malos Perdedores? Le consultó a Vargas la periodista Jacky Arredondo. “Creo que si, al no recoger una medalla son malos perdedores, no solo se gana en el fútbol, se pierde, se empata y se queda segundo como le toco a Diego en esta ocasión”, sentenció Vargas.