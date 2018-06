Héctor Castellón: "Quiero llevar a Juticalpa a la final"

El técnico Héctor Ramón Castellón fue categórico en manifestar que entre sus objetivos el principal es llevar a Juticalpa a la gran final del fútbol hondureño. El experimentado entrenador confirma que necesita cinco refuerzos para armar un equipo competitivo.

Leer más: Dani Calvajal el único ausente en concentración de España

Castellón firmó contrato por un año con el cuadro canechero, tras la salida de Ramón "Primitivo" Maradiaga, suspendido dos años por Fifa por supuesta manipulación de partidos cuando dirigía la Selección de El Salvador.

Castellón de 57 años de edad está curtido de experiencia en primera división, tomando en cuenta que ha dirigido a Motagua, Victoria, Heredia, Real Sociedad, Marathón, Honduras Pregreso y Vida. En su palmarés destacan un título de campeón con los progreseños y varias finales con los aceiteros.

¿Cómo van sus vacaciones en México?

Estoy experimentado una temperatura de 50 grados centígrados en Tuluca, hace mucho calor en una ciudad que generalmente es fría, lo importante es que estoy compartiendo con la familia, con mis hijos que son mi sostén en la vida, todo lo que hago es por mis hijos, son el motor de mi vida.

¿Qué lo motivó fichar para Juticalpa?

El convencimiento de las personas que manejaron las negociaciones en todos los sentidos y las recomendaciones de mi persona a los directivos, llegamos a un acuerdo mútuo que al final se impuso, eso fue más importante para llegar a un acuerdo con la directiva.

¿Cuando se presenta a la institución?

Entre el 15 y el 18 de junio, en esa fecha comienzan los trabajos de pretemporada, quizás llegue unos días después pero el 15 comienzan los trabajos con algunos prospectos que quieran formar parte del Club si muestran condiciones, luego vendrán los análisis médicos y después la pretemporada oficial.

¿Quienes lo acompañarán en el cuerpo técnico?

Luis Cabrera como preparador físico y Roy Posas entrenador de porteros.

¿Por cuanto tiempo firmó contrato?

Por un año, pero con una cláusula, firmé por un torneo por motivos personales, con el tiempo podría extenderse pero hasta el momento el compromiso es por un año. Me he puesto objetivos para alcanzarlos, ojalá me pueda encontrar con el trabajo y conocimiento para llevar a Juticalpa a la final, creo que ha hecho méritos para estar cerca de los equipos que pelean finales.

¿Llevará refuerzos?

Claro, hay que reforzar al equipo, con la directiva hablamos de esas situaciones, ya comenzaron a ponerse de acuerdo con los jugadores que he pedido. Necesito un portero, tres defensas y un volante;, adelante estamos bien, esperamos anotar muchos goles, primero quiero ver el plantel, pero de momento es lo que h pedido a la junta directiva.

¿Es cierto que pidió al portero Ricardo Canales?

Ricardo es un arquero experimentado, seleccionado nacional, de momento no he hablado con la junta directiva sobre Ricardo, creo que él es Vida y Vida es Ricardo, creo que los dos se necesitan por eso de momento no he hablado de esa posibilidad.

¿Cómo jugará el Juticalpa de Héctor Castellón?

Hay que ver el tipo de jugadores que hay en el equipo, veremos si se pueden adaptar a mi idea y yo a la de ellos, quiero ver sus caractarísticas, si logramos enganchar esas dos cosas sin duda encontraremos el mejor equilibrio, me gusta el orden y que mis equipos jueguen bien.

¿Separará jugadores?

Todo eso lo tengo que ver, creo que la directiva ha dado de baja a algunos jugadores, voy a ver donde hay demasiado para ir viendo la posibilidad de reportar más bajas o altas, de momento creo que se necesita un arquero y armarse en la defensa.

¿Hay diferencia entre Vida y Juticalpa?

Juticalpa tiene un estadio moderno, la directiva mantiene al día a los jugadores, tiene apoyo logístico pero lo que tiene el Vida no lo había encontrado en ningún equipo, es un Club que uno le toma cariño desde todo los sentidos, desde su presidente Roberto Dip, es un tipazo, me ha dolido mucho dejarlo en este proyecto. Vida tiene sus cosas especiales, uno aprende a quererlo en poco tiempo, no quiero compararlo con nadie se viven experiencias personales.

¿Se va triste?

Estoy muy triste porque en un año aprendí a querer la institución, viví muchas cosas en el Club, me dolió muchísico, me voy triste, para tomar la decisión de fichar para Juticalpa fue un lío, esta gente me andaba buscando la semana después de finalizar el torneo con el Vida, les decía que no que tenía compromiso con el Vida pero un momento que llegaron al precio ya no podía echarme para atrás.

¿Se sufre mucho en el Vida?

Es un equipo muy especial, pasamos de todo, buenos y malos momentos, aprende uno a querer ese equipo, su gente es noble. En el Vida me di cuenta que existe sentimeentalismo en el fútbol, hay gente a la que estoy agradecido como Roberto Dip, Osman velez, Pololo, los utileros, la afición y Carlos Molineros, ojalá no dejen morir la institución, espero regresar algún día.