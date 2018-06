Real España y Motagua ya conocen su calendario para Liga Concacaf

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf), dio a conocer el calendario para los Octavos de Final de la Liga Concacaf Scotiabank, torneo en el que está el Real España y Motagua por Honduras.

Esta etapa de este torneo de la Concacaf, inicia desde los octavos y es con partidos de ida y vuelta. Los azules iniciarán de local, mientras que Real España de visita.

Motagua lo hará ante el Belmopán Bandits FC de Belice, por su parte el Real España se medirá contra el Tauro FC de Panamá.

Los partidos de ida se jugarán del 31 de julio al 2 de agosto, mientras que la vuelta serán del 7 al 9 de agosto.

Juegos de ida

Martes 31 de julio

Deportivo Árabe Unido (PAN) vs Arnett Gardens (JAM)

CD FAS (SLV) vs ADM Pérez Zeledón (CRC)

FC Motagua (HON) vs Belmopán Bandits FC (BLZ)

Miércoles 1 agosto

Club Franciscain (MTQ) vs CD Walter Ferretti (NCA)

Diriangen FC (NCA) vs Club Deportivo Universitario (PAN)

AD Santos de Guapiles (CRC) vs Portmore United FC (JAM)

Jueves 2 de agosto

Tauro FC (PAN) vs Real España (HON)

CS Herediano (CRC) vs Santa Tecla FC (SLV)



Juegos de vuelta

Martes 7 de agosto

Club Deportivo Universitario (PAN) vs Diriangen FC (NCA)

Belmopán Bandits FC (BLZ) vs FC Motagua (HON)

ADM Pérez Zeledón (CRC) vs CD FAS (SLV)

Miércoles 8 de agosto

CD Walter Ferretti (NCA) vs Club Franciscain (MTQ)

Santa Tecla FC (SLV) vs CS Herediano (CRC)

Jueves 9 de agosto

Arnett Gardens (JAM) vs Deportivo Árabe Unido (PAN)

Portmore United FC (JAM) vs AD Santos de Guapiles (CRC)

Real España (HON) vs Tauro FC (PAN).