Óscar Salas: "Regresé a Olimpia porque esta es mi casa"

El volante Óscar Salas puso fin a la incertidumbre de su futuro en el balompié Nacional, donde se mencionó que el Motagua estaba interesado en sus servicios, pero el jugador ha regresado al Olimpia.

MERCADO: Otro jugador se iría a Costa Rica, Rubilio dice no y el Honduras es noticia

El futbolista fue muy claro al hablar de las razones que lo motivaron a su retorno al equipo merengue. "Regresé porque esta es mi casa y hay que respetar eso", comenzó diciendo.

Salas no quiso profundizar en detalles de las razones por las que no se había integrado al equipo. "No pasaba nada, la directiva me llamó para que me presentara y estoy a la disposición".

Pero sí fue específico en aclarar que todavía no tiene contrato con la institución blanca. "Yo no tenía contrato, ya se me venció, pero ahorita me hablaron para que me presentara y vengo a trabajar para dar lo mejor, lo que siempre he hecho". Y agregó que. "Estamos (negociando) en eso todavía y posiblemente en estos dias se pueda hacer".

Después que se manejara que el futbolista tenía ofertas del Motagua y que sería el destino para este torneo, el volante desmintió que haya sido cierta. "Fueron rumores nada más para armar polémica", indicó.

Y es que Salas en sus redes sociales se había despedido de la casa blanca, pero ahora considera que no estuvo bien lo que hizo.

"Puse un mensaje pero fue una equivocación y tuve un momento para remediarlo por eso regresé al club que me ha apoyado en todo".

El jugador ahora se muestra muy contento por el apoyo que ha tenido del técnico Nahún Espinoza, quien confía en su talento. "El profesor cree en mi capacidad, eso es importante, pero ahora debo trabajar para ganarme las cosas".

Salas confesó que durante el paso del técnico Carlos Restrepo, el estado de ánimo bajo por las lesiones y las pocas oportunidades de juego. "Fue en esa temporada que la lesión me afectó mucho, pero lo importante es que ahora estamos en una temporada nueva y estamos trabajando para lograr un puesto".

A pesar de no haber llegado desde el inicio de la pretemporada, el volante espera poder acoplarse al ritmo de juego de sus compañeros. "Llegué un poco tarde, pero salía a correr y eso me mantenía un poco. Aquí los trabajos están fuertes y ahorita es bueno para poder entrar en ritmo".

En cuanto a las ofertas que se habían mencionado del extranjero, Salas confirmó que si fueron reales, pero no se lograron concretar. "Habían unas ofertas pero todavía no se habían concretado. Lo importante es ahorita y voy a trabajar para estar bien. Ahorita tengo que aprovechar este tiempo para tomar ritmo".

Salas cree que con el plantel que tiene el equipo se puede aspirar para soñar con levantar la corona, misma que se les ha negado en los últimos campeonatos. "Hay un buen grupo, las contrataciones han sido buenas, se han visto y el equipo tiene buenos jugadores en todos los aspectos y con este equipo podemos ser campeones", finalizó.