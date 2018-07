Las fechas en que se jugarán la Copa Presidente 2018 de Honduras

Ya falta poco para que de inicio la cuarta edición de la Copa Presidente en Honduras donde participan 64 equipos comprendidos en clubes de Liga Mayor, Segunda y Primera División.

La primera fase es a muerte súbita y solo quedarán 32 clubes vivos este domingo que concluya la primera fase.

En la segunda ronda se utilizará el mismo formato y al final serán 16 representantes los que accederán a la tercera fase. Ya para esta jornada, que son los octavos de final, los enfrentamientos son el 5 de septiembre, mientras que los cuartos de final se disputará el 26 del mismo mes para conocer a los semifinalistas.

Las semifinales serán en el mes de octubre, lor organizados aún no confirman fechas, ya que se trabajarán de acuerdo a como vaya el calendario del torneo de Liga Nacional.

La gran final, que será en noviembre, se disputará en cancha neutral, si se da un empate en los 90 minutos se procede al alargue de 30 minutos y de persistir, la ultima instancia serán los lanzamientos de 11 metros.

EDICIONES ANTERIORES DE COPA

Cabe señalar que en las anteriores ediciones de la Copa Presidente ha habido sorpresas como la que dio el Villanueva FC en la primera edición dejando fuera al Marathón y se clasificó a las semifinales.

Otro de los momentos más sorpresivos fue la eliminación del Olimpia por el Estrella Roja de Danlí en tanda de penales, el equipo danlidense les ganó a los albos en tanda de penales 4-3.

En la primera edición en el año 2015 el campeón fue el Olimpia en la final disputada ante el Platense en el estadio Morazan, los albos vencieron a los porteños 3-1 con goles de Carlos Will Mejía, Romell Quioto y Fabio de Souza, para los escualos descontó Mario Abadía.

El segundo campeón del torneo en 2016-2017 fue el Juticalpa de la mano de Wilmer Cruz tras vencer al Real España 2-0 con tantos de Juan Ramón Mejía y Aldo Oviedo, este encuentro se disputó en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

El Juan Ramón Brevé de Juticalpa Olancho fue testigo de la tercera edición dejando como monarca el Marathón ante un sorpresivo Gimnástico que eliminó a grandes equipos como Olimpia, un doblete de Yustin Arboleda y uno de Juan Josué Rodríguez le dieron la corona a los dirigidos por Manuel Keosseián.

Partido Lugar Estadio Fecha Hora

Sábado 21 de julio

1:00PM Congolón-Real España (Estadio. JF Kennedy de Ocotepeque)

2:00PM El Carmen-Olimpia (Estadio Manuel Castillo en Jesus de Otoro)

2:00PM Atlético Gualaco-Atlético Esperanzano (Est. Municipal de Gualaco, Olancho)

2:00PM La Virtud-Marathón (Est. Marco Augusto Hernández de Gracias, Lempira)

3:00PM EIC Bucaneros-Real Sociedad (Est. Municipal de La Ceiba)

3:00PM San Lorenzo Junior-Juticalpa (Estadio Ángel Augusto Martínez de San Lorenzo, Valle)

3:00PM Tela FC-Olimpia Occidental (Est. León Gómez de Tela)

4:00PM Atlético Morazán-Broncos del Sur (Est. Evaristo Nájera de Monjarás, Choluteca)

4:00PM Brasilia-Real Juventud (Est. Filiberto Fernández de Río Lindo)

5:00PM Atlético Choloma-Boca Juniors (Est. Rubén Deras de Choloma)

7:00PM Siguatepeque-Estrella Roja (Estadio Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque)

7:00PM Empa FC-Social Sol (Est. Humberto Micheleti de El Progreso)



Domingo 22 de julio

11:00AM Bayer FC-París FC (Est. M. Brown de Puerto Lempira, Gracias a Dios)

1:00PM San José-Valencia (Est. Rigoberto Hernández de Marcala, La Paz)

1:00PM Galaxi FC-Deportes Savio (Est. J.F. Kennedy de Ocotepeque)

2:00PM Juventud Católica-Santos FC (Est. Marcelo Tinoco de Danlí)

2:00PM Atl6tico Limeño- Atlético Pinares (Est. Milton Flores de La Lima)

2:00PM Altamira-Olancho FC (Est. Oro Verde de El Paraíso)

2:00PM Las Delicias FC-Motagua (Est. Óscar Peralta de San Francisco de La Paz, Olancho)

2:00PM Porvenir-Gimnástico FC (Est. Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque)

2:00PM Atlético Calvario-Comayagua FC (Est. Jorge Arias de Langue, Valle)

2:00PM Cuevas FC-UPNFM (Est. Francisco Gaitán de Cantarranas, Frco. Morazán)

2:00PM Atlético Barajas-Platense (Est. Copán Galel de Copán Ruinas)

3:00PM Ensenada FC-Victoria (Estadio León Gómez de Tela)

3:00PM Pumas vs Honduras Progreso (Est. Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara)

3:00PM Atlético Municipal vs Villanueva (Est. Roberto Martínez Durón de Tocoa)

3:00PM Real Choloma-Parrillas One (Est. Municipal de Sabá, Colón)

3:00PM Galaxy FC-Arsenal FC (Estadio Coxen Hole de Roatán)

3:30PM Talleres FC-Vida (Est. J. Melgar Castro de Potrerillos, Cortés)

4:00PM San Juan-Lepaera FC (Est. Domingo Ortega de Quimistán, Sta. Bárbara)

4:00PM Nacional-Real de Minas (Est. Emilio Williams de Choluteca)