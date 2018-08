Matías Galvaliz: “Contento por haber venido, dejaré todo por Motagua”

El argentino Matías Galvaliz llegó hace un par de días a Tegucigalpa para enfundarse la 10 de Motagua y hasta el momento no lo ha hecho del todo mal.

Leer más: El Motagua pierde por lesión al volante Héctor Castellanos

Este jugador de 29 años fue uno de los refuerzos azules y cuando se informó sobre su contratación hubo desconfianza en el aficionado del conjunto azul. Dichas dudas continuaron tras la eliminación del equipo en Copa Presidente, pero poco a poco el jugador ha disipado las mismas, pues el sábado ante Platense dio una asistencia y marcó su primer gol en la victoria 2-0 ante Belmopán Bandits en Liga Concacaf.

El argentino considera que está teniendo una de las mejores etapas en su carrera y que fue una gran decisión el haber venido a Motagua, aunque recién comienza este andar con el subcampeón nacional. Galvaliz no promete goles ni asistencias, pero sí mucho esfuerzo y espera continuar por esta senda y que el equipo logre concretar los objetivos que se han propuesto tanto a nivel nacional como internacional.

Mati, ¿qué significó anotar tu primer gol con la camiseta de Motagua?

Estoy muy contento porque es un proceso todo esto para nosotros, por suerte hacer un gol genera confianza y eso ayuda a adaptarse más rápido.

Y en un partido donde estaba muy apretado, el 2-0 genera más tranquilidad...

Sabíamos que teníamos que ganar y después, bueno, si podíamos sacar un resultado con un poco más de margen, bienvenido sea; nos estamos preparando para el partido del sábado y después cerrar la llave el martes.

¿Cómo te sentiste al anotar ese gol?

Muy contento porque uno hace mucho esfuerzo día a día, el estar lejos de la familia para uno de extranjero es difícil y que salgan las cosas como uno quiere me pone contento.

Mati, he visto comentarios en redes sociales de la gente que está contenta con tu rendimiento. ¿Te alegra? También es importante eso, la gente da su punto de vista y eso me pone contento, como siempre digo que lo único que puedo garantizar es trabajar día a día, esforzarme y tratar de hacer las cosas de la mejor manera.

¿Ha sido una buena decisión el haber venido a Motagua?

Sí, la verdad que sí y estoy contento por haber tomado la decisión de haber venido. Cuando me surgió la posibilidad me puse a averiguar sobre el club, lo que me impulsó a venir es que es un equipo muy grande y la afición que tiene también lo es.

Y Diego me imagino que fue parte importante sin duda... Claro, porque sin el consentimiento de él, no estaría acá y me siento muy agradecido por la oportunidad que me brindó.

¿Cómo te has sentido con el grupo?

Bien, la verdad que el grupo desde el primer día me hizo sentir bien y eso para uno que viene de afuera es muy importante, los chicos se comportaron de diez y lo siguen haciendo y suma mucho.

Mati, sé que es un inicio, pero consideras que estás viviendo un buen momento en tu carrera?

Claro, uno de los más lindos y la verdad que disfrutando de este momento, trabajando día a día para seguir así, sé que esto recién empieza y espero seguir así para terminar de la mejor manera.

¿Crees que con la llegada de Rubilio el equipo sea más fuerte?

Claro que sí porque es un jugador que suma mucho, la verdad que estamos contentos porque haya vuelto.

¿Qué tanto sueñas con salir campeón?

Creo mucho en eso y constantemente lo pienso, y ojalá que con la ayuda de Dios y con mucho trabajo lo podamos lograr.

El tener a Rougier y a Moreira ahí considero que te ha ayudado, ¿verdad?

Sin duda, estamos los tres casi siempre juntos, eso me ayuda mucho y me van dado compañía hasta que venga la familia y eso es muy importante.

¿Qué le dices o prometes a la afición de Motagua?

Prometer, lo que puedo prometer y que voy a hacer es esforzarme día a día y trabajar como profesional y dejar todo por Motagua, después los resultados y esas cosas uno no lo puede asegurar porque la verdad que el fútbol es muy cambiante y pueden pasar muchas cosas, haré lo que está a mi alcance para que el club esté en lo más alto posible.