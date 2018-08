Héctor Vargas y su MArathón confirma con plantel completo a Choluteca

El técnico del campeón Marathón, Héctor Vargas, reaccionó acerca del largo viaje hacia Choluteca para enfrentar a los Lobos de la UPNFM, por la segunda jornada del torneo Apertura.

"Es parte de lo que está aprobado en el calendario y es lo que le digo a los muchachos, que no hay poner excusas, algo que siempre remarco es que en esto las excusas no se valen, vamos a ir con la intención de hacer el mejor esfuerzo para lograr los tres puntos. Así arrancamos el torneo pasado, empatando con el Vida", comenzó diciendo Vargas.

Vargas confirmó el trabajo que hicieron previo al encuentro de el sábado, "trabajamos lunes y martes en grama natural y miércoles y jueves en artificial. Eso lo hicimos para saber que en Choluteca tenemos grama sintética, vamos a ver cómo nos va. Me dijeron que allá tienen mejor cancha".

Para este duelo contará con el equipo completo, "tenemos a todo el equipo, también me llevo a (Cristian) Cálix que tiene que presentarse para salir porque es un jugador del Marathón no de la selección, el equipo es quien le paga su salario, así que viajará con el resto del grupo. No entrenó porque llegó en la noche después de un homenaje que les hicieron. Pero eso no sirve aquí, sino competir".

También se refirió al caso de Yustin Arboleda, quien tenía dos partidos de suspensión pero ha sido habilitado para el próximo encuentro, "hay una cláusula, Olimpia presentó un recurso cuando le expulsaron a Rony Martínez injustamente y en el caso de Yustin se comprobó que así fue también, entonces en la apelación no le quedaban antecedentes, así que le levantaron la sanción".

La UPN no ha podido ganarle al cuadro de Vargas, "son todos partidos diferentes, ellos se han reforzado bien y conocen la cancha por eso nos llevan allá, veremos qué es lo que se puede generar".

Ante la posibilidad de explotar la velocidad y la técnica de sus jugadores, el argentino respondió, "esto pasa por jugar como equipo, ellos tendrán una ventaja porque entrenan todos los días en cancha sintética, buscaremos el equipo ideal para jugar de la manera que creemos".

El león de Formosa habló sobre posibles fichajes, "si genera un gasto para el equipo mejor que no venga nadie, pero si genera una posibilidad para el club, un jugador que pueda aportar es caro y por eso digo que Marathón está tratando de consolidarse en la parte económica por eso tenemos que hacer un esfuerzo todos".