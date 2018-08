Jonathan Rougier sobre Bandits: "Es una buena ventaja que sacamos, pero no es definitiva"

El portero del Motagua, Jonathan Rougier, emprendió su viaje a Belice teniendo claro el objetivo que se han trazado de asegurar el boleto a la siguiente ronda de la Liga Concacaf.



"Empezamos a poner la mente en el Bandits, luego esperamos las ordenes del cuerpo técnico para terminar de intentar cerrar la lleve y pasar a la siguiente",comentó.

A pesar de haber ganado en casa 2-0, el meta de los azules considera que no se deben relajar por esa ventaja sacado en la ida.

"Es una buena ventaja que sacamos, pero no es definitiva, no nos podemos confiar y hay que estar más metidos que nunca para poder mantenerla y pasar la llave".

Y agregó: "Sin duda que nos puede complicar, ya que vamos a su casa, una cancha que es césped sintético y las cosas son distintas. Nosotros tenemos que estar firmes y pensar que podemos hacer bien las cosas".

Rougier destacó las características que cuenta el Belmopan Bandits de Belice. "Son bastante rápidos por afuera, hacen las transiciones rápidas de contra golpe, tiene jugadores adelante que juegan bien, con buena pegada y eso hay que tomarlo en cuenta".

Es así que el portero argentino sueña con poder llegar a las instancias finales de este torneo. "En este club siempre es pelear e intentar ganar todo, hay que intentar llegar los más lejos posible porque este es un torneo internacional y tiene un buen premio para ir a la fase de grupos".

Dejan atrás la derrota en el Humberto Micheletti

Luego de la caída el fin de semana ante el Honduras Progreso, el meta del Motagua espera que no les afecte para este partido de la Concacaf.

"Fue un partido más, dentro del fútbol están esos resultados y fue uno de los posibles, pero sin duda que lo utilizaremos para fortalecernos nosotros y mirar para adelante corrigiendo los errores que se dan".

Y en cuanto al rendimiento general del equipo en este debut en los tres torneo. "En Copa Presidente no fue lo que esperábamos, luego tuvimos dos partidos buenos ante Platense y Bandits. Ya el último esperamos que solo haya sido un traspié y solucionarlo rápido. Tal vez no fue un arranque soñado, pero no es malo", finalizó.