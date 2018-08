Bryan Moya sobre el penal: "Yo lo voy a pedir otra vez"

El volante del Olimpia Bryan Moya en el duelo del domingo ante Platense abrió el marcador, pero también erró un lanzamiento penal, situación que no lo baja moralmente.

"Nadie quiere fallar los penales, creo que el equipo no se rindió y al final sacamos los tres puntos que fue lo más importante", asegura.

Leer más: Roberto Moreira: " Bandits va a salir a buscar que partido y podría ser un juego abierto"

Y es que al momento de la ejecución, el volante entró en una disputa con Carlo Costly, quien también pedía el balón para cobrarlo. "Sabemos que el profesor me ha dado a mí la confianza en los penales, pero también el que se sienta mejor que lo haga. Yo me sentí bien, lo hice, pero tampoco lo quería fallar

Y agrega: "Costly me dijo que él lo quería hacer, pero él sabía que yo tenía la responsabilidad de meterlo, ahora espero que el otro lo haga el que esté mejor".

A pesar de haber errado este penal, Moya no se siente mal y levanta la mano en caso que vuelva a tocar cobrar uno. "Claro que sí, yo lo voy a pedir otra vez, pero también uno debe de sentirse bien, seguro para penalear en el momento y si no me siento bien, pues se lo doy a un compañero".

También aclaro que. "Eso no me bajó a mí. Si ustedes vieron, yo seguí corriendo más de como empecé y al final me siento alegre porque se ganó".

El volante del Olimpia explica que. "Se sabe que tirar un penal no es fácil, ya que se puede fallar o meter, pero hay que seguir para seguir intentando".

MOYA SE PROPONE ANOTAR 10 GOLES

El volante ahora quiere seguir celebrando más seguido y luego de anotar un gol, confiesa que se ha puesto una meta personal para esta temporada.

"Me faltan nueve goles de los diez que prometí. Son metas personales que me propongo yo en este torneo y espero que se me cumplan", cuenta.

Al ser consultado que si no ve muy alta la cifr, afirma "ya he anotado ocho en un torneo y creo que lo puedo superar. Ojalá que me salgo uno contra Marathón".

Ahora el jugador pone la mirada en el clásico ante el Marathón. "Es un partido bonito, un clásico, todo mundo lo quiere jugar y espero que lo ganemos nosotros".

Una de las situaciones adversas que ve. "Esa cancha es difícil porque los aficionados están ahí cerca y lo están a uno presionando, pero hay que ser profesionales y estar listos".

Sin duda que al hablar de este partido los recuerdos vienen a la mente y no son tan buenos. "Recuerdo que la última vez íbamos ganando y nos dieron vuelta el marcador 3-1", finalizó.