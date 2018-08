Edrick Menjívar: “No es fácil sentar a Donis Escober”

La búsqueda del éxito no se logra de la noche a la mañana, es así que el meta Edrick Menjívar en 2010 tuvo que recorrer 261 kilómetros de Roatán a la capital para intentar hacer realidad su sueño. Desde chico soñó con jugar en la Liga Nacional y hoy no solo ha logrado eso, sino que está siendo titular en la portería merengue.

“Caracol”, como mejor se le conoce en el campamento del Olimpia, comenzó sus pasos en el Arsenal y fue desde ahí donde fue reclutado. “Yo jugaba en el Arsenal de segunda división de Roatán, jugué un torneo, luego me trajo para aquí el profesor Óscar “Cocli” Salgado”, cuenta el guardameta.

Menjívar, como al igual que la mayoría de los jugadores hondureños, tuvo que luchar con el mal estado de las canchas para ser hoy el portero en el que se ha convertido. “En Roatán no hay canchas buenas, todas son malas, recuerdo que me raspaba las rodillas y todo eso, pero todo tiene su recompensa y hoy estoy aquí”, dice.

La llegada del portero al equipo blanco pasó en parte por el apoyo que le dio el presidente del equipo Arsenal, Lelan Roy Woods, quien le pagó el pasaje aéreo. Su destino era el Olimpia, pero estando en la capital su futuro se pudo vestir de azul. “Yo primero vine a Olimpia por dos días, después me fui para Motagua, ya que el presidente del Arsenal (Lelan Roy Woods) ya había vendido a Welcome y tenía buena relación con la gente de Motagua, pero allá estaba como con ocho en el mismo cuarto y entonces no me gustó y Olimpia me ofrecía apartamento y por eso me vine para acá”.

Menjívar, quien llegó a las filas merengues con 17 años, siempre estuvo a la sombra de Noel Valladares y Donis Escober, hoy han pasado ocho años, y comienza a ver realidad el sueño que un día tuvo. “Siempre tuve el sueño de ser titular, jugar un partido con el Olimpia, pero ahora hay que trabajar mucho para mantener ese nivel y ser el portero indiscutible, ser campeón y mantener una carrera como la tuvo Donis y Noel”, comenta.

LOS PADRES NO LO VEN

Curiosamente hoy que luce como titular en el equipo, sus padres no han podido disfrutar su momento. “Mi mamá no mira mis partidos porque los nervios no le dan. Mi papá no los ve porque trabaja embarcado, a veces solo por internet. Él me llama una vez cada dos semanas, ya que trabaja en África, es bien complicado. Él es gran olimpista y está feliz”, relata.

“Caracol” se muestra muy agradecido con Nahún por darle esta confianza de ser titular. “El profe me está brindando mucha confianza, yo creo que me la estoy ganando también, creo que él no le regala nada a nadie, todos nos ganamos estar en lista para cada partido”.

Y asegura: “No es fácil sentar a Donis Escober, todos sabemos lo que representa él en el Olimpia, toda una carrera aquí en el equipo, lo que ha ganado, pero hay que competir, aprender de él en la semana, él nos aconseja si le toca a él o a mí, tenemos el apoyo de todos”.

Además, confiesa que no hay problemas con Escober. “Hay buena camaradería, pero creo que siempre está el enojo personal de uno por querer jugar, ya que esa es la satisfacción de uno, pero no hay resentimiento contra nadie. El respaldo de él es importante”.

Menjívar ahora quiere estar en el duelo ante Marathón, que es entrenado por Vargas, el DT que lo hizo debutar en primera. “El profe Vargas fue el que me hizo debutar contra Motagua, creo que él nos conoce a nosotros, pero nosotros también a él. Vamos con esa espinita que ya días no ganamos ahí y en lo personal quiero ganar”, asegura el oriundo de la isla de Roatán.

SU DEBUT

El 11 de noviembre de 2015 fue la fecha en la que Menjívar debutó con Olimpia en un partido ante el Motagua.