Mario Martínez confirma contactos para fichar con el Alajuelense de Costa Rica

Nuevo legionario a la vista. Mario Martínez podría convertirse en las próximas horas nuevo jugador del Alajuelense de Costa Rica.

El futbolista de Real España ha confirmado a La Nación, que ha tenido contactos con el presidente del conjunto Manudo, Fernando Ocampo.

"La negociación es conmigo en lo personal, porque yo tengo una cláusula de que si se me da la oportunidad de que me salga un buen contrato afuera de Honduras me voy”, expresó Martínez al diario costarricense.

“La verdad es que sí me gustaría mucho jugar con Alajuelense por los compañeros que conozco bien, por la calidad de equipo que es, por el país, para mí es muy interesante esta opción de irme para allá”, indicó Mario.

Alex López, Luis Garrido y Roger Rojas podrían ser los compañeros de Mario Martínez, pero deberá esperar en las próximas horas para ver si se concreta todo.

"La verdad es que hace un día conversé con el presidente de la Liga, con Fernando Ocampo y quedamos en que él me volvería a llamar en esta misma semana, así que yo estoy esperando", citó Martínez.

"Vamos a esperar qué sucede, yo estoy contento con esta opción de irme para allá porque sabemos que Alajuela es uno de los equipos grandes de Costa Rica y sería una gran oportunidad por lo que ellos vienen planeando, están decididos a ganar ese título que no se les da y de verdad que sería un gran desafío para mi persona el irme para allá”, agregó el hondureño.

Vale la pena mencionar que antes de firmar a un legionario, los rojinegros de Alajuela necesitan que el delantero panameño Abdiel Arroyo pase las pruebas médicas con el Santa Clara de Portugal, porque será hasta ese momento que tengan 100% liberada esa plaza de extranjero.

Hay que mencionar que Iván "Chino" López, es otro de los jugadores de Real España que está sonando en el Alajuelense, pero al parecer Mario Martínez lleva la ventaja.