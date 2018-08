Júnior Lacayo sobre Marathón: "Hay una pica con ellos"

El pequeño delantero Júnior Lacayo retornó a los entrenamientos del equipo merengue Olimpia, luego de su estadía en Estados Unidos, donde se mantuvo resolviendo el tema de su residencia.

El jugador es uno de los refuerzos que tuvo el conjunto albo en este torneo y ahora calienta la previa del clásico ante el Marathón, su exequipo, al que considera que desea enfrentarlo sabiendo lo que le espera en el estadio Yankel Rosenthal.

¿Qué expectativas tienes de tu regreso al equipo?

Ya estamos aquí, ahora me estoy preparando para lo que viene.

¿Ya solventaste el tema de la residencia?

Sí, gracias a Dios ya se me dio la oportunidad de tener la residencia. Yo pedí permiso al cuerpo técnico y directiva. Ustedes creo que también se dieron cuenta.

¿Qué hacías allá, ya que fue buen tiempo de ausencia?

Estaba resolviendo mis problemas personales.

¿Trabajaste en lo físico?

Sí, claro. Allá estaba yendo al gimnasio mientras me salía la residencia. Yo hice todas mis vueltas y ahora ya estoy aquí.

¿Físicamente estás para el partido ante Marathón?

Yo voy a trabajar ahorita, yo vengo bien, allá me estaba preparando y creo que si Dios permite pueda estar contra Marathón.

¿Cómo ves la competencia con los delanteros?

Para mí es un reto, todos andan goleando y creo que la oportunidad mía va a llegar y también lo voy a resolver así.

¿Serás el morbo si juegas en ese partido ante Marathón?

Claro, hay una pica con ellos, ya que no estaban contentos con la decisión que tomé. Esto es fútbol y es mi futuro.

Te espera un infierno en el Yankel..

Así es, eso lo sabemos manejar bien, profesionalmente y hay que estar preparados para lo que sea.

¿Cuál es la pica referente a Marathón?

La afición quedó sorprendida al ver que me vine para acá, con eso creo que están.

¿Le entrarás con todo?

No sé. Si me toca la oportunidad de entrar, si no, desde la banca apoyaré a los compañeros.

¿Con los directivos saliste de buena forma?

Sí, con ellos me viene bien. Creo que es más con la afición.

¿Con Héctor Vargas cómo quedó tu relación?

La verdad muy bien. El profe me dio la oportunidad ahí, yo estoy muy contento, esto es fútbol y si me toca entrenar lo haré de la mejor manera.

¿Vargas no ha de haber quedado tan alegre que te vinieras para el Olimpia?

Pues no lo sé, eso ya es cuestión de él, pero él me dijo que esto es fútbol y que me deseaba suerte nada más.

¿Qué le dices a la gente del Marathón?

Que se acuerden donde estuve y apoyarme siempre. Créeme que se sentirá feo entrar y que le estén gritando a uno cosas. A mí me han preguntado que si llego a jugar o anoto un gol, ¿lo voy a celebrar?, pero por respeto no lo voy a hacer.

¿Con Vargas mantienes un vínculo muy cercano desde Victoria?

Claro que sí, el profe fue el que me dio la oportunidad y por él prácticamente es que estoy acá, él me dio la confianza y pude aprovecharla.

¿Lo vas a saludar en este partido?

Claro, uno lo debe de llevar siempre, uno nunca sabe las vueltas de la vida.

¿Se podría decir que Vargas es tu padre futbolístico?

Claro que sí. Él me conoce, sabe cómo posicionarme en la cancha y yo creo en la confianza que me transmite.

¿Quién es el jugador más rudo en el Marathón?

Todos corren por el mismo lado. El que pega más son Barrios, Bryan Martínez y también Allans Banegas.

¿Cómo evitar que estos te peguen?

A veces sacarlos del partido es muy importante, correr y encararlos, ya que eso les molesta mucho.

¿Cómo sacas a un jugador del partido?

A veces por ahí se le dicen dos que tres cositas y lo sacas del partido.

¿Te escribís con algún jugar del Marathón?

No, la verdad que no, cada quien en su trabajo, esto es de tomarlo seriamente y Dios primero deseo estar en el partido.

Si le pudieras dar una recomendación a Nahún o a tus compañeros, ¿qué les dirías?

La verdad no sé, todos los partidos son diferentes. Marathón ha venido con dos empates y contra Olimpia, ¿quién no quiere jugar? Son partidos duros y ya saben la historia del torneo pasado que no se le pudo ganar en casa.

¿Lo ves menos a este Marathón que el torneo pasado?

Menos no, lo que pasa es que a veces los partidos no son los mismos y en unos las cosas te salen y en otros no.

¿Marathón tiene de hijo al Olimpia en el Yankel?

En el torneo pasado se vio que llegaron allá y no se le pudo ganar, pero esta ya es otra etapa, otro torneo y hay que cambiar esa historia.

¿Qué tiene esa cancha que se le complica a los equipos visitantes?

No sé, la verdad. Es igual que cuando yo estaba en Marathón, se me hacía complicado el Nacional, me afectaba bastante el clima, igual que Olimpia cuando va a jugar contra Marathón.

¿Cómo te sienta la camisa del Olimpia?

Pues no he jugado, hay que esperar el torneo. Hay un buen grupo de jugadores, creo que me van a saber manejar.

¿Sientes que llegas en desventaja con respecto a los demás delanteros?

Sí, prácticamente para mí será un reto y en cuanto me toque la oportunidad la voy a aprovechar.

¿Te has propuesto una meta de goles?

Sí, de eso vive el delantero, eso dependerá de la oportunidad que tenga y saber aprovecharla.

Moya prometió 10, ¿vos cuántos?

12 goles.