Diego Vázquez:"El arte de la guerra es estudiar mucho a los rivales"

Después de su arribo de Belice, Diego Vazquez dijo que su equipo hizo un buen partido en el 1-0 ante Belmopán Bandits y que espera una buena cara ante Real España.

El entrenador motagüense, que llegó a la capital junto al resto del plantel azul, habló del presente del Mimado.

Diego, algunos cuestionan que Motagua no haya ganado por goleada...

Ese 3-0 está en el límite de ser goleada o no. Es un torneo difícil, no es fácil ganar los partidos. Si se fijan, hubo muchas sorpresas y hay algunas llaves que todavía no se definen. Es un torneo internacional y no es fácil pasar a la segunda fase y eso nos ilusiona de cara a lo que viene.

¿Están preparados para los dos torneos?

Es difícil enfrentar dos torneos; yo siempre digo lo mismo, que en el fútbol nuestro de América es difícil. Por lo general, los equipos grandes se deciden por una de las dos competencias. Vamos a ver, tenemos que ser muy inteligentes y estar muy atentos para tomar buenas decisiones.

¿Has visto a Real España?

He visto un partido, todavía falta jugar, lo conocemos. Está en una situación similar a nosotros, enfrentando dos torneos simultáneos.

¿Te gustaría tener un plantel más amplio?

Tampoco se trata de un plantel más amplio porque el tiempo de entrenamiento es el mismo. Hay que estar atentos para tomar buenas decisiones; independientemente del plantel, no es fácil jugar dos torneos. Esperamos adaptarnos de buena manera e ir decidiendo bien. Ya veremos en la medida en que avancemos, a cuál le damos prioridad.

Si dos es difíci, tres es más complicado. ¿La eliminación en Copa Presidente fue lo mejor?

Ja, ja, ja, si lo digo ahora, va a sonar como si es una excusa. Me parece que es algo que ya pasó. Venimos de pasar esta llave en la Concacaf League, que no es algo menor, y hay que seguir mejorando de cara a lo que viene. Siempre hay detalles mejorar y seguir creciendo.

Ya palpaste el nivel de la Concacaf League, ¿están para ganar el torneo?

Siempre digo lo mismo, nosotros estamos para la próxima fase. Pasamos esta fase bastante bien, jugando bien, la pasamos 3-0, solvente y vamos a ver lo que viene. Esperemos el próximo rival. Nosotros manejamos partido a partido, desde que estoy en Motagua jamás he ido más allá de lo inmediato. El fútbol tiene un vértigo increíble, entonces lo que tenemos es el España y, si hablamos de

la Concacaf, mañana juega Santos contra el equipo de Jamaica.

Ayer dijiste que el fútbol es el arte de la guerra...

El arte de la guerra es estudiar mucho a los rivales, el Arte de la Guerra es un libro milenario que se

estudia a partir del ajedrez y de un montón de cosas; cuando uno tiene una batalla, hay muchos temas que son aplicados al fútbol y a cualquier competiencia, y lo intentamos aplicar.

¿Qué esperás de tu equipo ante España?

Espero hacer un buen partido y seguir mejorando, seguir creciendo. Ellos están en la misma condición que nosotros, enfrentando dos torneos, que no es sencillo.

¿Son de los que te figurás los partidos antes de jugarlos?

Sí, imaginamos todo, analizamos al rival, pero también trabajamos mucho en lo que tenemos que hacer. Hacemos más incapié en lo nuestro, pero obviamente sin descuidar los detalles que te puede presentar el rival.

¿Qué tan fuerte mirás a este España?

Es un equipo fuerte, salió campeón hace poquito y contrató muchos jugadores, tiene un plantel fuerte.

En el último juego de Liga, dijiste que no te gustó el primer tiempo ante Honduras Progreso.

Siempre tenemos aspectos que mejorar, pero me quedo con el partido ante Platense y con el de ayer en Belice, que hicimos buen fútbol.