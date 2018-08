Ramón Maradiaga: "Este castigo es como un retiro"

Malas noticias llegaron este día para el entrenador hondureño Ramón Maradiaga, luego que la Comisión de Apelación de la FIFA rechazara el recurso interpuesto por el exseleccionador nacional.

Maradiaga ha sido claro en su decisión al resaltar que esto es prácticamente como un retiro porque no tiene la capacidad económica para pagar la multa impuesta.

"Hoy he recibido la notificación de la FIFA ratificando la sanción de la cual me había hecho acreedor departe del Comité de Ética, ya es una situación juzgada y no sé qué más puedo hacer, voy hablar con los abogados y tomar una decisión al respecto", dijo en entrevista al programa Panorama Deportivo.

"El recurso de apelación ya está agotado, tal como lo dije en la conferencia de prensa. Ya no estoy en la capacidad de derogar dinero, lo que pensé que sería algo positivo no fue como en su momento lo intuí", dijo Maradiaga.

Además dejó claro que tras su castigo no hará efectivo el pago la multa por no tener recursos.

"Ya estoy castigado y no tiene sentido pagar la multa de 20 mil francos suizos,(Poco más de 400 mil lempiras) este castigo es como un retiro porque no tengo la capacidad de pagar, y aunque lo tuviera yo estoy consciente que no he cometido ningún error".

No ha recibido apoyo

El estratega le consultaron su ha recibido apoyo de parte de la Federación de Honduras y fue muy claro.

"No, con el único que he tenido pláticas es con el Abogado José Ernesto Mejía, pero él no tiene nada que ver con esta situación. Además, Mejía como miembro de la Comisión de Ética no puede tener ingerencia sobre sus demás compañeros".

"Sí he tenido algunos conversaciones con el tema de la apelación, el gustosamente colaboró con algunas pautas que tenían que llegar. Pero no voy a señalar que no me apoyaron, al contrario, estoy agradecido con el abogado Mejía porque siempre estuvo a la disposición".

Federación salvadoreña no le tendió la mano

Maradiaga contó que no tuvo el apoyo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) en ningún momento.

"Yo considero que ellos deben estar felices, es un tema del cual no no voy a ahondar mucho, ellos desde el momento que hacen la denuncia pública no me involucran, solo utilizan a los jugadores y a mí me hacen a un lado, es algo que ya no puedo revertir", cerró.