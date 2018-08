Jorge Pineda: "Ganando los partidos cualquier boca se calla"

"La competencia no es fácil. Esperemos que ya para el sábado los muchachos entiendan que para sumar debemos ganar. No vamos al Morazán con la pretensión buscar un resultado a base de podernos defender. Nosotros queremos ganar el juego", afirmó.

Pineda aseguró que sí existe presión en la cueva del monstruo por sumar tres puntos contra el Real España, pero es algo que se puede manejar al interior del club.

"La presión nuestra se maneja a lo interno. Los jugadores ya están sabidos de nuestra propuesta para superar este momento, pero en esto hay que ser frío, calculador y no estar exponiendo cuestiones internas que a lo mejor no pudieran perjudicar", dijo Pineda, la mano derecha de Vargas quien desde esta semana comenzó a cumplir su promesa de no atender a la prensa deportiva.

"Tenemos la capacidad para poder ganar el juego del sábado, de eso no tengo la menor duda. Si bien es cierto las críticas están, pero ganando los partidos cualquier boca se calla, así que estamos relativamente tranquilos", añadió.

Pineda valoró que la posesión de balón ante los aurinegros en el clásico de este fin de semana será clave y podría influir mucho en la forma en como se escriba esta historia.

"Debemos mantener una posesión de balón para revertir algunos errores que hemos cometido. Nuestro jugador debe revestirse de mucho carácter y personalidad en este partido para sacar el resultado", concluyó.