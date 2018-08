Dabirson Castillo: "Me siento con más confianza y atrevimiento"

Dabirson Castillo dijo que se están esforzándose a tope "para sacar los tres puntos de Juticalpa", en el juego del domingo correspondiente a la sexta fecha del Apertura.

El defensa central (también juega de lateral derecho) del Olimpia cataloga como muy bueno su presente.

"Estoy trabajando para satisfacer al equipo primeramente y después al técnico, y que los compañeros también estén felices", dijo el central. El zaguero contó que la llegada de Esteban Espíndola no le preocupa.

"Siempre hay una competencia sana en el equipo, no es de mala leche, espero seguir jugando y poder culminar este torneo de titular", dijo el marcador, quien cree que "es mejor jugar con línea de tres (en defensa) porque hay respaldo atrás y enfrente".

Dabirson, que marcó el gol del triunfo ante Motagua en la quinta fecha, dijo que "he estado trabajando con confianza, personalidad y carácter, y gracias a Dios se dio el gol y espero seguir anotando".

El defensa se autoanalizó y afirmó que "siento que he mejorado bastante respecto a cuando llegué, que venía sin cofianza. No tenía la misma confianza que tenía en Platense, pero ahora me siento con más confianza y atrevimiento para irme al ataque".

El central cree que este Dabirson ya es superior al de los Escualos. "Me siento mucho mejor que cuando estaba en Platense, me siento con mucho más atrevimiento y con mucha más confianza que cuando estaba en Platense".

La razón de que ahora juegue más suelto se llama Celeste Arriola.

"Estuve hablando con mi esposa, ella siempre mira mis partidos y me decía que me atreviera más. Es lo mejor que tu esposa y tu familia te esté criticando, eso es bueno para mejorar. Cuando se lo dice alguien que lo ama, siempre es bueno escucharlo".

Castillo cuenta que "no me arriesgaba para nada, cuando uno no se arriesga es que tiene temor a equivocarse; ahora gracias a lo que me decía mi esposa, entonces he estado trabajando en eso".

Esa desconfianza no era por el peso de la camisa, "si no que cada vez que perdía una pelota sentía como me aturdían todos, como que se venían todos encima de mí". Con la moral a tope, Dabirson se enfoca en Juticalpa.