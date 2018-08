Héctor Castellón: "Superamos a Olimpia, pero hay factores que no podemos jugar contra ellos"

A pesar que le pidieron no dar entrevista, el estratega del cuadro Juticalpa, Héctor Castellón, salió al paso y dio su punto de vista de lo que fue este empate ante el Olimpia.

Olimpia rescata empate en los últimos minutos ante Juticalpa

Cuando se le preguntó por la molestia de la afición de Juticalpa. "No creo que sea por el empate, hay otras cosas. La voz del pueblo es la voz de Dios", indicó.

En cuanto al desempeño del partido. "Fue un buen partido, dignos rivales de Olimpia, lo tuvimos, pero nos faltó un poco de concentración, nos faltó un poco de huevos ganar este partido. Me gustó el equipo y creo que vamos por el camino que estamos diseñando. No he visto el penal y tengo alguna duda por ahí".

Castellón es claro que sus dirigidos aún tienen muchas cosas por mejorar de cara al resto del torneo. "Tenemos que seguir mejorando en el balón parado. Lo hicimos bien durante 80 minutos y en una nos cazaron, después el penal y nos empataron. Definitivamente hay que seguir trabajando".

Lo que sí no pudo ocultar fue la molestia por el trabajo del árbitro central Alex Morazán. "Yo soy muy poco para opinar de los árbitros, pero creo que hoy el arbitraje no estuvo a la altura de partido. El juego fue superior a todo y faltó un poco más de personalidad y valor en el árbitro en algunas jugadas. Sentimos que nos fue metiendo atrás. Ya ellos harán sus análisis y definir si fue un buen trabajo o malo"

Pero Castellón también culpa a sus jugadores, ya que considera que. "Nos faltaron más ganas de ganar, se pudieron haber resuelto las jugadas en los goles, pero hicimos unas decisiones diferentes. El equipo me encantó y tácticamente superamos al Olimpia, pero hay otros factores que no podemos jugar contra ellos, ya que no están en nuestra disponibilidad".

"Nosotros hicimos nuestro trabajo, yo espero que este punto sirva en el recuento final. El arbitraje lo analiza el de la Comisión de Árbitros, yo analizo lo que hizo mi equipo", finalizó.