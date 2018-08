Osman Madrid: "Algunas cosas que se manifestaron no estamos de acuerdo"

Luego del comunicado que sacó la directiva del Olimpia en torno a las declaraciones del técnico Nahún Espinoza y asegurando que eran a título personal, el vicepresidente del club, Osman Madrid, salió al paso y aseguró. “Nosotros respetamos todos los torneos donde participamos y hablamos personalmente con Nahún y él nos dijo que eran a título personal esas declaraciones. En unas cosas que él dice tiene razón. En la asamblea se les hicieron ver a la liga que cuando se reuniera con la gente organizadora de la Copa Presidente se le manifestaron todas esas situaciones”, dijo Madrid en el programa Meridiano Deportivo de SPS.

Y agregó: “Lo que dice Nahún, fuimos al Paraíso, se llenó el estadio, fuimos a Jesús de Otoro, pero las condiciones que debe de poner el comité organizador de la copa que pongan un toldo, un baño portátil y resolver el temas que los jugadores antes de salir a jugar a veces necesitan hacer sus necesidades”.

Además agregó que. “Algunos estadios en la primera división no tienen los baños adecuados, incluyendo el Nacional de Tegucigalpa, entonces a eso se refiere Nahún en esa parte y en algunas cosas que se manifestaron no estamos de acuerdo nosotros. Cuando nos sentamos a hablar con Nahún lo hacemos de frente, hablamos correctamente y a él se le notificó que se iba hacer esa aclaración porque no era el sentir y pensar de la junta directiva, él estuvo de acuerdo porque era una opinión muy personal y nosotros las cosas las hablamos directamente y no entrando en polémica con el técnico”.

En cuanto a las mejores o las exigencias para mejor la Copa Presidente. “Esas son las condiciones que debe poner la liga al momento de avalar un torneo de estos. El presidente ha estado anuente y en una reunión dijo “Tráigame los proyectos para acá y vamos ayudarles, pero proyectos claros”, no que yo quiero que me haga una cancha allá y eso no es así”, indicó Osman Madrid.

El vicepresidente merengue destaca lo bueno que tiene este torneo. “Lo importante es que estamos en el torneo que ha servido porque hay mucha gente en el interior que no tiene la posibilidad de ver fútbol de la primera división y principalmente en una competencia como esta, donde la gente disfruta cuando llega un equipo de primera. El torneo ha sido bueno”, finalizó.