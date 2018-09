Martín García: “Ante Olimpia va a ser un partido abierto y lindo”

Real España llegó a Tegucigalpa y previo a instalarse en el hotel, el uruguayo Martín García habló con ciertos medios de comunicación.

El mandamás charrúa adelanta el tipo de partido que verá la gente este domingo y sostiene que él se siente contento por la generación de juego que tienen pero que deben mejorar en concretar los goles.

Profe, ¿cómo viene el equipo? ¿es un plus enfrentar al Olimpia?

No, no. Todo los clásicos y los partidos son iguales, es importante por lo que nos queremos jugar en el torneo y bueno son partidos lindos con Olimpia, la última vez que estuvimos acá salió un partido lindo donde nosotros hicimos 70 o 75 minutos brillantes ganando 2-0 y después se terminó empatando con mucha esfuerzo de la gente del Olimpia pero creo que este domingo va a ser un partido abierto y lindo.

Mire cómo son las cosas, Nahún no está conforme con el rendimiento de su equipo y están en primer lugar, ustedes crean muchas oportunidades pero no las concretan...

Sí y es la realidad, nosotros tampoco estamos del todo contentos con el rendimiento del equipo, y todo porque lo que nombrás vos y además que tenemos seis o siete accciones claras, sería más preocupante en caso que no generaramos oportunidades, es complicado así.

¿Es mezquino el fútbol en ocasiones profe?

Y bueno es así pero es fútbol, es lo lindo que tiene también, es respetable con los equipos que defienden más de lo normal y con una oportunidad te meten los goles.

Profe si es por generación de juego, en ese aspecto creo que superan al Olimpia...

Y no sé, no sé, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo de ser protagonista y tener llegada, volvemos a lo mismo que el fútbol se gana con gholes o concretemos una a balón a balón parado y soy medio obsecionado con el balón parado, este es un equipo que lo trabaja mucho pero a eso tenemos que sumarle que cuando estemos frente al marco tenemos que meterla.

Por sus declaraciones entonces este domingo desde el primer minuto saldrán a ganar, ¿o no?

Nosotros salímos en todas la canchas a buscar el resultado, ojalá que nos podamos llevar un triunfo que en nuestra situación sería importante para lograr una estabilidad emocional.

Profe y de no ganar acá ya se podría hablar de una pequeña crisis, ¿qué piensa?

No, no, crisis ninguna porque falta toda una rueda. Nosotros agarramos al equipo con cinco jornada consecutivas y en dos meses le dimos el título al equipo, hablar de crisis sería una locura, las que tengamos tienen que ir adentro porque en el caso de ellos por la calidad de jugadores que tienen te las mandan adentro, lo que me preocupa es la falta de gol del equipo pero en los demás estoy muy conforme.

¿Y considera usted que Olimpia es el más obligado por el tema de inversión?

Y sí pero yo digo una cosa que después que el juez pita es 11 contra 11, ahí el jugador se olvida si hay salarios atrasados o si el rival está al día, si yo tengo un carro humilde y el otro uno de lujo, no entra en juego nada.