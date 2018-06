¡Brutal! Islandia presente la camisa que usará en el Mundial de Rusia de forma alucinante

La selección de Islandia era una de las pocas que aún no había mostrado la equipación que usará en el Mundial de Rusia 2018.

Por medio de sus redes sociales, los "Vikingos" lo han hecho hoy, pero no se trata de fotos, sino de un video alucinante.

Lo hicieron como si fuese el trailer de una película. Y es que la cámara va desde los hermosos paisajes del país islandés hasta las calles repletas de nieve y con unos niños jugando al fútbol.

"La nueva vestimenta está aquí", tuiteó la Asociación Islandesa de Fútbol. Las camisetas aparecen en el tramo final del video, colgadas en unos tendederos afuera de una casa.

Islandia clasificó por primera vez en su historia a un Mundial tras quedar primero en el Grupo I en las Eliminatorias Europeas 2018.